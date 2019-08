Wit Amerika wordt rijker, in tegenstelling tot zwart Amerika

De vermogensverschillen tussen witte en zwarte Amerikanen zijn tussen 1992 en 2016 fors toegenomen. In 2016 lag dat verschil op 154.000 dollar (137.000 euro), terwijl dat verschil in 1992 nog 100.000 dollar bedroeg.

Dit schrijven twee auteurs van organisatiebureau McKinsey in een onderzoek naar de verschillen in vermogen tussen witte en zwarte Amerikanen. Het vermogen van de ‘mediane’ witte Amerikaanse familie lag in dat jaar op 171.000 dollar, dat van de ‘mediane’ zwarte Amerikaan familie op 17.600 dollar. De mediaan is de middelste waarde: de ene helft van de witte of zwarte families heeft meer vermogen dan de mediaan, de andere helft minder. Onder vermogen verstaan de onderzoekers de waarde van de bezittingen van Amerikanen, minus hun schulden. Het vermogen van de ‘mediane’ latino lag in 2016 op 20.700 dollar.

Waar het vermogen van de mediane witte familie in die 25 jaar met 54.000 dollar steeg – vooral doordat rijke witte families rijker werden, overigens - bleef het vermogen van zwarte families in die periode ongeveer gelijk, schrijven de twee onderzoekers van McKinsey. Dat kwam deels doordat zwarte families al met een achterstand begonnen.

Ze wonen vaak in relatief arme staten, vooral in het zuidoosten van de VS. Ze zijn armer, wonen in mindere wijken, hebben minder goed toegang tot goed onderwijs en tot zorg – die ook vaak slechter is dan in rijke wijken, krijgen minder vaak erfenissen dan witten en als ze een erfenis krijgen is die veel kleiner dan de mediane erfenis die witte Amerikanen krijgen: 65 procent lager. Veertig procent van de zwarte families bezit een huis, tegen 73 procent van de witte families. Bijna de helft van de zwarte kinderen gaat naar een arme school – een school waar het gros van de leerlingen gratis of goedkoop lunches kan krijgen. Bij witte kinderen ligt dat percentage onder de tien. Tweederde van de zwarte kinderen leeft in een eenoudergezin: van de huishoudens met een moeder leeft bijna de helft op of onder de armoedegrens.

Witten met strafblad eerder op sollicitatiegesprek dan zwarten zonder strafblad

Zwarte Amerikanen hebben veel vaker te maken met justitie en politie dan witte Amerikanen: 33 procent van de gevangenen is zwart, terwijl zij ongeveer 10 procent van de Amerikaanse bevolking uitmaken. Dat gegeven beïnvloedt de manier waarop werkgevers tegen zwarten aankijken. Witten met een strafblad hebben meer kans op een sollicitatiegesprek dan zwarten zonder strafblad, stellen de onderzoekers die hun bevindingen vooral baseren op al eerder uitgebrachte studies. Boetes zijn door de bank genomen hoger in steden waar veel zwarten wonen dan in steden met een voornamelijk witte populatie.

Hoge functies bij bedrijven worden maar zelden door zwarten bekleed. Zij hebben relatief vaak laag geschoold werk, met daarbij een gerede kans dat hun baan verdwijnt vanwege de voortschrijdende automatisering. De ‘mediane’ zwarte man verdient 74 procent van wat een ‘mediane’ witte man verdient. Zwarte vrouwen verdienen 89 procent van wat een mediane zwarte man verdient.

Acute nood

De onderzoekers stellen verder dat zwarten Amerikanen minder toegang hebben tot banken en andere financiële instellingen dan witten. In ‘witte’ gebieden zijn er 41 banken en bankinstellingen per 100.000 mensen, in gebieden waar veel zwarten wonen zijn dat er 27. Relatief dure diensten daarentegen, als korte-termijnleningen, worden juist vaker aan zwarten aangeboden. Een gemiddelde blanke heeft zes keer meer geld op zijn of haar spaarrekening staan dan een gemiddelde zwarte. Veel zwarte families kunnen, in geval van acute financiële nood, geen beroep doen op vrienden of bekenden. De meesten kennen niet iemand waar ze snel 3000 dollar van zouden kunnen lenen, stellen de onderzoekers van McKinsey. Hun studie maakt deel uit van een serie studies van het onderzoeks- en organisatie-adviesbureau naar de inkomens- en vermogenspositie van zwarte en witte Amerikanen.

