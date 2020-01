Winstgevend KPN stuit al vroeg in het jaar op hobbels

Als een bedrijf de jaarcijfers bekend maakt, dan kijkt de topman die de cijfers presenteert vaak terug op een ‘bewogen jaar’. Dat deed KPN's nieuwe CEO Joost Farwerck woensdag ook. “2019 was een belangrijk en bewogen jaar”, meende hij.

Maar het nog prille 2020 is voor het telecombedrijf ook al behoorlijk bewogen begonnen. Dinsdag schreef deze krant over een achtergelaten laptop van een KPN-monteur die simpel toegang verschafte tot tal van gevoelige gegevens. Daar kwam woensdag het nieuws bovenop over de samenwerking van KPN met het Chinese bedrijf Tencent.

KPN ontwikkelde in 2018 een app voor Chinese toeristen in Europa, die niet alleen Chinese burgers wegwijs maakt. Ook de Chinese overheid snuffelt mogelijk rond in de gegevens die deze WeGoEU-app verzamelt.

Die zaken riepen de nodige vragen op voor Farwerck, die op 1 december bij KPN begon. “Het enige wat wij doen”, vertelde hij, “Is Chinezen faciliteren om gebruik te maken van WeChat (het sociale platform van Tencent - redactie). Ik zie daar het kwaad niet van in.” Farwerck zei dat KPN zich niet bemoeit met de behandeling van klanten in andere landen. “Niet in China, maar bijvoorbeeld ook niet in Amerika.” Hij noemde de gezamenlijke ontwikkeling van dergelijke toepassingen ‘geen kernactiviteit van KPN.” Wel zei de bestuurder te gaan nadenken hoe het bedrijf heeft gehandeld en of dat in het vervolg anders of beter kan.

En dan moesten de jaarcijfers nog indalen. Het in het groen gestoken telecombedrijf sloot het boekjaar 2019 af met een lagere omzet ( bijna 5,5 miljard euro) en een hogere nettowinst van 614 miljoen euro. Dat laatste kwam volgens het concern vooral door kostenbesparingen. Farwerck zei voor het komende jaar eveneens stabiele winstcijfers te verwachten, maar kondigde aan dat er 1,1 miljard geïnvesteerd moet worden in de modernisering van het netwerk en dan met name in de verdere aanleg van glasvezel.

Het bedrijf moet nog een tandje bij zetten

Het bedrijf kampte in het laatste kwartaal van 2019 met een omzetkrimp op bijna alle terreinen waarin het actief is. KPN richt zich op de markt voor consumenten, de zakelijke markt en de zogeheten wholesale, waarbij het diensten aanbiedt aan andere providers. Hoewel de winst in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar met met 9,2 procent steeg tot 202 miljoen euro, stonden analisten woensdag niet te springen bij het financiële plaatje van KPN. Vooral de prognose voor de zogenaamde vrije kasstroom stelde teleur. Het aandeel van het bedrijf ging op het Damrak 6 procent omlaag na opening van de beurs.

Topman Joost Farwerck verwacht dat er in de nabije toekomst veel winst valt te halen met het snelle netwerk 5G (de veiling van de frequenties voor 5G verwacht KPN in het tweede kwartaal) en met glasvezel, dat eveneens veel meer data kan verstouwen dan het huidige kopernetwerk. KPN kondigde eerder al aan de aanleg van glasvezel te versnellen en gaat er nu nog een schepje bovenop doen. In het slotkwartaal werden 50.000 huishoudens aangesloten en over heel 2019 werden 120.000 huizen voorzien van de rappe kabels. “De uitrol van glasvezel begint op stoom te komen.” Voordat het streven van 1 miljoen huishoudens met glasvezel eind volgend jaar wordt bereikt moet het bedrijf nog wel een tandje bij zetten. Het gaat door met het afscheid nemen van oudere (koper) -netwerken.

Volgens KPN zijn klanten in gebieden waar al glasvezel ligt tevredener en daardoor honkvaster. “Wij zien dat ons marktaandeel zich op die plekken versterkt.” Farwerck hekelde de trend van het voortdurend overstappen. Dat providers vaak klanten bij elkaar wegtrekken en weer terughalen, noemde hij ‘pervers’. Voor de klanten van dochterbedrijf XS4All, dat in de clinch lag met KPN omdat het moederbedrijf aanvankelijk afscheid wilde nemen van het merk, had hij ook nog een boodschap: “Houd het hoofd koel, er gebeurt voorlopig niks.”

