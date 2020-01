Winstdaling van 32 procent voor Shell: lagere olieprijzen en tegenvallende groei

Terwijl een optimistisch gestemde Ben van Beurden, bestuursvoorzitter van Shell, meldde dat het gas- en olieconcern in 2019 op alle fronten vooruitgang boekte, reageerden andere partijen vandaag beduidend minder enthousiast op de presentatie van Shells resultaten over 2019 en Shells verwachtingen voor dit jaar. Op de beurs verloor het aandeel 4,06 procent van zijn waarde, een relatief groot verlies. Follow This, een groep beleggers die vindt dat Shell moet ‘vergroenen’, oordeelde dat het concern daar veel te weinig werk van maakt.

Shell boekte vorig jaar een nettowinst van 15,8 miljard dollar (ruim 14 miljard euro). Een kapitaal bedrag, maar wel 32 procent minder dan de 23,3 miljard die Shell aan 2018 overhield. Vanwege die lagere winst en vanwege de wat diffuse perspectieven voor dit jaar, vertraagt Shell het tempo waarmee het eigen aandelen inkoopt.

Financiële ruimte

Twee jaar geleden beloofde Shell dat het van 2018 tot en met 2020 voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen zou inkopen. Door die inkoop wordt de koers van het aandeel gestut en hoeft de uitbetaalde winst over minder aandelen te worden verdeeld. Tot nu toe kocht Shell voor 15 miljard aandelen in. Daar komt nog 1 miljard bij en Van Beurden hoopt de resterende 9 miljard nog dit jaar uit te geven. Maar dan moet Shell daar wel de financiële ruimte voor hebben, zei hij. En dat is, gezien de vooruitzichten, nog onzeker. Want Shell wil ook nog circa 25 miljard dollar investeren, een kleine 15 miljard aan dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders en zijn schuldenlast (nu 79 miljard) verminderen.

Dat Shells winst in 2019 daalde, kwam deels doordat de olie- en gasprijzen gemiddeld genomen zo’n tien procent lager waren dan in 2018. De wereldeconomie groeide minder hard dan gedacht (daar had vooral de chemietak last van) en er was volgens Van Beurden een aantal eenmalige kostenposten. Desondanks boekte Shell volgens hem op alle fronten vooruitgang: met kostenbesparingen, met efficiëntere bedrijfsvoering, met de verkoop van bedrijfsonderdelen, met nieuwe benzinestations in Rusland, Mexico, India, Indonesië en China, met nieuwe olie- en gasprojecten en met meer winkels in of bij benzinestations.

Tegenvallende inkomsten

Shell is volgens Van Beurden transparanter geworden – het publiceert waar en hoeveel belasting er wordt afgedragen – en groener. Het olie- en gasconcern produceerde meer groene stroom, bouwde meer laadpalen voor elektrische auto’s en nam een belang in een Australisch zonne-energie­bedrijf. Shell beloofde een paar jaar geleden om jaarlijks een tot twee miljard dollar te investeren in duurzame (niet-fossiele) projecten en/of stroomvoorziening. Van Beurden erkende dat het bedrag dat Shell daar in 2019 voor uittrok ‘aan de onderkant van die bandbreedte lag’. Dat kwam deels, zei Van Beurden, doordat Shells inkomsten tegenvielen en deels doordat Shell zijn zinnen had gezet op de aankoop van het Nederlandse energiebedrijf Eneco. Shell werd in die overnamestrijd echter overboden door het Japanse Mit­subishi.

Volgens Mark van Baal, frontman van Follow This, maakt Shell zijn belofte om werk te maken van de energietransitie absoluut niet waar. Shell heeft weliswaar in 2015 de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs onderschreven, maar doet in de ogen van Van Baal veel te weinig om die doelen ook te halen. Van de circa 25 miljard dollar die Shell jaarlijks investeert, gaat zo’n 95 procent naar olie-, gas- en vloeibaar-gasprojecten.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk was de verkoop van vloeibaar gas (lng) de kurk waar Shell op dreef. Vloeibaar gas was goed voor meer dan de helft van Shells winst. Shell wint dat gas onder meer in Nigeria, Qatar, Rusland en Australië.

