Winkels kampen met een tekort aan vleeswaren: ‘Dan moeten we het maar met een broodje kaas doen’

Supermarkten, cateraars en groothandels kampen met lege vleeswarenschappen nu de producten van fabrikant Offerman uit de winkels zijn gehaald. De winkelketens vissen allemaal in dezelfde vijver van leveranciers om de tekorten aan vleeswaren aan te vullen.

Eind vorige week werd bekend dat drie mensen zijn overleden aan listeriabesmetting door de vleeswaren van Offerman. Eén vrouw kreeg een miskraam door de bacterie en twintig mensen raakten besmet, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Offerman sloot het productiebedrijf in Aalsmeer voor onbepaalde tijd en riep op om de vleeswaren uit de winkels te halen via een zogeheten terugroepactie.

Het aanbod vleeswaren van onder meer de supermarkten Jumbo, Aldi en Albert Heijn, de groothandels Sligro, Bidfood en Versunie en de cateraar ­Sodexo bestaat voor een (groot) deel uit Offerman-producten. De Jumbo moest 135 soorten vleeswaren verwijderen, maar het is nog niet bekend hoe groot de tekorten zullen zijn, zegt een woordvoerder. De supermarkt hoopt de gaten in de schappen te kunnen vullen met vleeswaren van andere leveranciers, waar meehet al mee samenwerkt.

Groothandel Versunie moest 92 producten uit de schappen halen

Bij Albert Heijn gaat het om zeven soorten voorverpakte en gesneden halalvleeswaren van het merk Wahid, geleverd door Offerman. Het bedrijf vervangt die producten niet en wacht af of ze op termijn weer mogen worden verkocht. Bij Aldi ging het om vier soorten vleeswaren. De supermarkt is onbereikbaar voor commentaar.

De terugroepactie is een groter probleem voor groothandel Versunie, die 92 vleeswarenproducten uit de schappen moest halen. “Dat is 95 procent van onze afzet”, zegt een woordvoerder. Het bedrijf zocht direct naar vervangende leveranciers, maar kreeg vooral nul op het rekest. “Veel ketens zoeken nu naar nieuwe vleeswaren, dus het is lastig om een vervanger te vinden. We hebben eindelijk voor veertien soorten vleeswaren een nieuwe leverancier gevonden, maar dat is ook maar tijdelijk.” Ook cateraar Sodexo, met 700 klanten in Nederland, zegt het voorlopig te doen zonder vleeswaren.

Groothandel Sligro, die vleeswaren bezorgt aan onder meer horecabedrijven en cateringbedrijven in ziekenhuizen, moest maar liefst 168 producten verwijderen. Klanten kunnen ­prima tijdelijk zonder, zegt een woordvoerder. “We verkopen ook andere merken. En anders moeten we het maar even met een broodje kaas doen. Het is natuurlijk geen wereldramp.”

Het snijden en verpakken van vleeswaren in de productiebedrijven van Offerman in Aalsmeer en in ­Borculo mag worden hervat zodra de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het sein op groen zet. Eerst moeten de productiebedrijven worden schoongemaakt en opnieuw worden ingericht, zo meldde de NVWA.

