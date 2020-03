Winkeliers worden gek van alle pakketjes: de dozen van Zalando en Bol.com reiken tot aan het plafond

Ook nu liggen ze nog overal: op de vloer, achter de toonbank, in een uitpuilende stellingkast en zelfs op de wc. Een stapel bontgekleurde kartonnen dozen, met afzenders als Zalando, Bol.com en Wehkamp, reikt tot aan het plafond. De kleine tabakszaak in Amsterdam-Oost puilt uit van de online bestellingen. Al jaren neemt eigenaresse Nancy Sproet pakketten aan van PostNL, al noemt ze het zelf “gekkenwerk”.

Omwonenden laten pakketjes er direct bezorgen. In de winkel kunnen consumenten hun aankopen ophalen of retourneren. Het kost Sproet al gauw een halve werkdag. “Op een normale dag komen hier tweehonderd pakketten binnen; op een drukke dag 250.” De dagelijkse pakkettengolf kost de ondernemer niet alleen veel tijd, ook extra ruimte. “Vroeger maakte het postkantoor die kosten, nu moeten winkeleigenaren het zelf rond zien te breien.”

Het is 2008 als PostNL, toen nog TNT Post, besluit zijn postkantoren op te doeken. Voortaan moeten klanten naar servicepunten voor hun pakketten en postzegels. Nederland telt er inmiddels 3400, gehuisd in supermarkten, bouwmarkten en kantoor- en tabakswinkels. Volgens Autoriteit Consument en Markt zijn er in 2018 meer dan 500 miljoen pakketten in Nederland verstuurd. Dat is 20 procent meer dan het jaar ervoor.

Niet rendabel

Marktleider PostNL zegt dit jaar vijfhonderd extra pakketpunten te willen openen om winkeliers te ontzien. De vraag is of winkels daar op zitten te wachten. Secretaris Gert Koudijs van belangenvereniging VVP (Vereniging Van Postale en bancaire retailers) zegt dat die extra punten “keihard” nodig zijn. “Verkopers hebben er steeds minder zin in.” Het voornaamste bezwaar is dat een pakketpunt niet rendabel is.

Al in 2016 spant de branchevereniging een kort geding aan tegen PostNL vanwege forse tariefverlagingen. Tevergeefs, dat wel. Een gehaald of gebracht pakketje levert nu 20 tot 25 cent op. Dat weegt niet op tegen de gewerkte uren en ruimtekosten, aldus de VVP-secretaris. “Eerst was ik er hartstikke blij mee”, zegt Sproet. Het pakketpunt bracht haar meer inloop, en bovendien stond er een redelijke vergoeding tegenover. Nu is dat wel anders. “Ik heb geen tijd om klanten te helpen waar ik wel iets aan overhoud”, verzucht de eigenaar.

Lange wachtrijen en kosten waren voor Albert Heijn in 2016 reden om meer dan de helft van zijn pakketpunten te sluiten. “Het pakketpunt is een dom en inefficiënt verschijnsel”, zegt Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Het zou in de eerste plaats helpen als consumenten een specifieke bezorgtijd kunnen kiezen, zegt hij: “Boodschappenbezorger Picnic doet dat bijvoorbeeld al.” Nu moeten mensen maar hopen dat zij de pakketbezorger niet mislopen. Daardoor belandt 1 op de 5 pakjes onbedoeld bij een afhaalpunt.

Pakketjesmuur

Naast pakketpunten heeft PostNL ook een stuk of honderd onbemande pakketkluizen, zoals op treinstations. Maar die komen vooralsnog niet van de grond. Niet zo gek, vindt Van Amstel: “Servicepunten in winkels zijn veel goedkoper voor de postbedrijven.” Bovendien staan de kluizen op een onhandige plek, vindt de lector. “Op het station heb je haast om een overstap te halen, dat werkt niet.”

Een kluizenwand op kantoor of bij bushaltes zou volgens hem beter werken. Enkele bedrijven beheren al zo’n pakketjesmuur, zoals MyPup en Izipack. Bedrijf Parcls beheert een handvol pakketpunten in Amsterdam: “Die nemen pakketjes aan en bezorgen ze op specifieke tijden bij je thuis.”

Maar, nog belangrijker: “Pakketpunten zouden niet exclusief van één vervoerder, maar merkvrij moeten zijn”, betoogt van Amstel. Op dit moment bedingt PostNL namelijk exclusiviteit: winkels die pakketten aannemen van PostNL, mogen dat niet ook voor DHL doen. “Het gevolg is dat je niet zomaar met elk pakket naar het dichtstbijzijnde afhaalpunt kan. Voor klanten is dat onduidelijk en frustrerend.”

