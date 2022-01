Winkeliers in Dokkum kunnen weer open. ‘Winkelen was de afgelopen weken net zo gezellig als shoppen via Bol.com’

Twee wasmachines op ruim anderhalve meter van elkaar, met een lange witte plank die er als een soort bureaublad bovenop ligt. Toepasselijk is hij zeker, de geïmproviseerde click-en-collectbalie bij de ingang van EP Elektronica in Dokkum. Eigenaar Andries Terpstra ontving er de afgelopen weken zijn klanten die een bestelling kwamen afhalen.

Vanaf zaterdag kan de constructie weg. Winkelbezoek is dan weer mogelijk. Waarschijnlijk tot 17.00 uur zelfs zonder restricties. Volgens de eerste berichten zouden winkels alleen op afspraak mogen verkopen, maar vrijdagmiddag lekte uit dat het kabinet toch van die beperking wil afzien.

Een zeer welkome wijziging, vindt Terpstra, die ook voorzitter van de lokale ondernemersvereniging is. “Een belangrijk onderdeel van winkelen is dat je gewoon even ergens binnen kan lopen. Nog even los van de omzet zorgt dat voor leven en gezelligheid in de stad. Die is nu helemaal verdwenen.”

Want wie op deze vrijdag door Dokkum loopt, ziet hoe de lockdown erin hakt. Een kanon afschieten, dat kan in een stad met een hoop historische verdedigingswerken altijd wel. Maar zo rustig als nu is het er maar zelden. “Winkelen was de afgelopen weken ongeveer net zo gezellig als kopen via Bol.com. Dat wordt nu gelukkig nu beter. Al ontbreekt het laatste stukje nog wel. Want de horeca, die blijft nog dicht.”

Geen perspectief voor horeca

Een hard gelag, weet ook burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân, de gemeente waar Dokkum onder valt. Hij maakte deze week samen met de andere Friese burgemeester nog een statement om de samenleving snel van het slot te gooien. “Gisteren had ik hier nog een afspraak met een kapper. Die zei: ‘Ik ga er niet stiekem over doen. Ik ga open, want anders red ik het niet meer.’”

Die mededeling is door de actualiteit achterhaald, want kappers mogen – net als winkels – weer klanten ontvangen. Maar voor de horeca ontbreekt het aan perspectief, vindt Kramer. “Ik begrijp de dilemma's van het kabinet wel: het is een gevaarlijk kantelmoment. Geef je te veel ruimte, dan kun je niet meer terug.” Maar als de frustraties bij de horeca zo hoog oplopen dat de regels geen enkel draagvlak meer hebben, heeft dat óók maatschappelijke gevolgen.

“Ondernemers hebben veel moeite gedaan om verantwoord open te kunnen, bijvoorbeeld met een QR-code. Op het moment dat je die goodwill verspeelt, raak je alles kwijt.” De regels simpelweg terzijde schuiven is wat Kramer betreft geen oplossing. Hij ziet weinig in de opstelling van de gemeenten in Zuid-Limburg, die hebben aangegeven zaterdag niet te zullen handhaven als de horeca opengaat.

“We móeten als burgemeesters ook één lijn blijven trekken. Anders krijg je binnen Nederland wat je nu ook al in de grensgebieden ziet: extra drukte op de plekken die wél open zijn, terwijl andere ondernemers weer niets mogen.”

De bloemetjes buiten zetten

De boa’s in Dokkum zullen de regels dus gewoon handhaven. Zij het met begrip voor de situatie, en zonder zich al te rigide op te stellen als ondernemers zich creatief tonen. Zoals bloemisten Harrie en Gerda van der Meer de afgelopen weken al deden. Zij hebben hun handel deels naar buiten verplaatst, zodat ze ook tijdens de lockdown veilig kunnen verkopen. Ze gaan er in feite mee terug naar hun roots: dertig jaar lang stond Harrie met een kraam voor de Hema. Pas de laatste vijf jaar zitten ze onder één dak.

Nu staat een groot deel van de bloemen uitgestald op en om een tafel voor de deur. Ze zijn van plan dat voorlopig zo te laten. “We hebben hier het kleinste winkeltje van Dokkum, met plaats voor maximaal twee klanten”, vertelt Harrie. “Dan is een tafel buiten wel zo veilig”, vult Gerda aan. Misschien zet ze morgen zelfs wel een volwaardige kraam neer. “Het zal wel weer drukker worden in de stad.”

