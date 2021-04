Winkelen zonder afspraak? Nou, vooruit dan maar

‘Nog geen afspraak? Vraag gerust of er plek is.’ Het plakkaat op de etalageruit van herenmodezaak Adam Brandstore zegt veel over hoe we omgaan met winkelen op afspraak. Het mag dan officieel zo zijn dat klanten vier uur van tevoren een tijd moeten inboeken om te kunnen shoppen, in de praktijk gaat het vaak anders. Iedereen die de laatste dagen weleens in een winkelstraat is geweest, weet dat we het zo nauw niet nemen met de regels. Klanten niet en ondernemers niet.

En hier in het overdekte winkelcentrum Middenwaard, in het Noord-Hollandse Heerhugowaard is het niet anders. “Als er plek is laat ik ze binnen”, zegt verkoopster Marjolein Beeldman van Adam Brandstore. Ze werkt normaal gesproken in een ander filiaal van de keten en is hier naar eigen zeggen ‘ook maar op een blauwe maandag’. Ze benadrukt heel erg op de veiligheid te letten en alleen klanten toe te laten als de winkel leeg is. “Wat me wel opvalt”, zegt Beeldman, “is dat vooral oudere mensen soms zomaar de winkel binnenlopen, zonder mondkapje. Dan denk ik: ja, hallo!”

Een beetje schipperen

Wie het winkelend publiek in Heerhugowaard een tijdje observeert heeft al snel een indruk van hoe winkelen in Holland tegenwoordig gaat. Het is een beetje schipperen. Of noem het polderwinkelen. De meeste klanten die bij H&M, C&A of de Hema moeten zijn hebben zo te zien braaf een afspraak gemaakt. De juwelier checkt zelfs nog even extra op zijn lijstje of de klanten die zijn zaak zijn binnengekomen daadwerkelijk een afspraak hebben staan. Maar er zijn er ook genoeg klanten te spotten die zomaar ergens binnenlopen om te kijken wat er zoal in de rekken hangt. Onder het toeziend, maar dichtgeknepen oog van de winkelier.

Pal voor de Hema zit een bejaard echtpaar ontspannen achter de rollator van een bakje koffie te genieten. Het zijn meneer en mevrouw De Visser, 88 en 90 jaar oud. Ze komen hier elke dinsdag en vrijdag even naar het winkelcentrum toe. Vaste prik. “Daarom kennen ze ons hier goed en mogen we best even zonder afspraak iets kopen als we iets nodig hebben”, zegt mevrouw De Visser. Soms wordt hen gevraagd een telefoonnummer achter te laten. Maar moeilijk doen ze bij de Hema volgens haar nooit. “Wij hebben thuis ook geen computer.”

Looproutes, desinfectiezuilen en hoge schoonmaakfrequentie

Vastgoedbedrijf Wereldhave is de beheerder van dit winkelcentrum. Woordvoerder Rik Janssen van Wereldhave zegt dat de winkelcentra die onder hun beheer vallen ‘het beleid volgen vanuit de overheid en het RIVM’. “Wij zorgen ervoor dat onze bezoekers het centrum veilig kunnen bezoeken en dat onze huurders zo goed mogelijk en binnen de geldende richtlijnen kunnen ondernemen. Onze centra zijn voorzien van looproutes, desinfectiezuilen en de frequentie van schoonmaak is verhoogd.”

Als in de praktijk blijkt dat winkelen op afspraak niet zo strikt wordt nageleefd als de bedoeling is, ziet Wereldhave het niet als zijn verantwoordelijkheid om in te grijpen. Janssen: “Wij verzoeken onze huurders om zich aan de geldende maatregelen te houden, maar handhaven is niet onze taak.” Wel laat hij weten ‘samen met onze huurders uit te kijken naar mogelijke versoepelingen op korte termijn’. Volgens Wereldhave zijn er in Middenwaard de afgelopen weken ‘vele honderden’ winkelafspraken gemaakt via het boekingssysteem op een speciale website van het winkelcentrum.

Mensen komen niet opdagen

Wat niet betekent dat alle geboekte klanten ook daadwerkelijk komen opdagen. Volgens een peiling van branchevereniging INretail laat 20 procent van de mensen die een tijdslot gereserveerd hebben verstek gaan. Die thuisblijvers maken het voor ondernemers wel erg lastig om die lege plekken niet te vullen met winkelend publiek dat spontaan langs wipt. Uit diezelfde peiling van INretail blijkt bovendien dat één op de vijf klanten vindt dat de regels best soepeler kunnen.

Paul te Grotenhuis, woordvoerder van de branchevereniging, stelt dat je het ondernemers niet aan kunt doen om nog meer omzet te verliezen dan ze het afgelopen jaar al gedaan hebben: “Wij gaan niet promoten om de regels te overtreden. Maar kom op, een winkelier die een lege winkel heeft omdat een klant niet is komen opdagen, kun je die vragen zijn omzet te killen door een spontane klant te weigeren? Dat heeft niets meer met pandemiebestrijding te maken.”

Lees ook:

Winkelen op afspraak, is dat aantrekkelijk genoeg of werkt het niet?

Winkeliers klagen dat het leeg blijft. Het tijdslot leidt niet tot een stormloop van shoppers. Is het te stressvol, winkelen met een blik op de klok? En kun je het wel maken om toch niets te kopen?