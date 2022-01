Winkelen via Facebook, Instagram of TikTok wordt populairder, vooral onder jongeren

Zeker nu de meeste winkels in de straten zijn gesloten, verplaatst ons koopgedrag zich verder naar online. Maar ook daar zijn verschuivingen aan de gang. De verwachting is dat winkelen via sociale mediaplatforms als Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat en Wechat de komende jaren drie keer zo snel groeit als aankopen doen in ‘gewone’ webwinkels. Volgens een onderzoek van organisatieadviesbureau Accenture zal de waarde van ‘sociale commercie’ stijgen van 492 miljard dollar in 2021 naar 1,2 biljoen dollar in 2025. Wereldwijd, welteverstaan.

De onderzoekers bekeken meer dan tienduizend gebruikers van sociale media in China, Brazilië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. China is veruit de belangrijkste markt voor winkelen via sociale media en zal dat volgens Accenture blijven. De meeste groei constateert het adviesbureau in opkomende economieën zoals India en Brazilië.

Influencers spelen een grote rol

Met winkelen op sociale media wordt het rechtstreeks bestellen en afrekenen bedoeld op de kanalen die nu nog voornamelijk worden gebruikt om te communiceren en foto's en filmpjes te bekijken. Maar Facebook en zustermerk Instagram hebben sinds een jaar of vier ook de optie om een webwinkel aan te maken via Facebook Shops en Instagram Shopping.

De aanjagers van het nieuwe webwinkelen zijn jongeren. Die wonen bij wijze van spreken op sociale media en kijken veel op hun telefoon. Rechtstreeks winkelen op zulke kanalen is dan een logische vervolgstap. Volgens Accenture kopen zij vooral hun kleding, elektronica, spullen voor woninginrichting en verzorgingsproducten via de sociale platforms. Influencers spelen daarbij een belangrijke rol.

In Nederland lijkt het winkelen op sociale kanalen nog niet zo populair. Het gebeurt wel, maar het is nog niet ingeburgerd, zegt Henry Robben. Volgens de hoogleraar marketing bij Nyenrode Business Universiteit hebben influencers hier nog niet zo’n stevige positie als in China: “In China zijn ze soms zelfs sterker dan een merk. Ik voorzie wel dat shops via Facebook en Instagram ook hier weleens heel serieus kunnen worden.” Al ligt het er volgens Robben wel aan om welke producten het gaat: “Een ijskast koop je niet snel via een influencer.”

Bovendien denkt Robben dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen kleine ondernemers en grote spelers als Facebook. “Die grote partijen hebben veel data en kunnen via algoritmes veel dingen aan hun gebruikers laten zien. Zelf heb ik Facebook van mijn telefoon afgegooid omdat ik té veel leuke dingen kreeg voorgeschoteld.”

Millennials zijn er wel voor te porren

Bij e-commercebedrijven, die webshops voor sociale media bouwen, lopen ondernemers de deur nog niet plat. Dat merkt althans Harold Klaassen, manager digitale marketing bij Propeller. “Een webwinkel op een sociaal mediakanaal is bij ons prima mogelijk maar onze klanten zijn daar nog niet mee bezig. Zij richten zich vooralsnog meer op marktplaatsen zoals Bol.com, Amazon en Ebay.”

Een woordvoerder van Mijnwebwinkel laat weten dat er wel veel vraag is bij kleine ondernemers om bezoekers van bijvoorbeeld facebookpagina's rechtstreeks door te sturen naar een webwinkel die zijn bedrijf faciliteert. “Alleen een product laten zien op Facebook of Instagram is alweer wat achterhaald. Je moet direct door kunnen klikken om iets te kunnen kopen.”

Dat kopen op sociale kanalen doen Nederlanders al wel regelmatig. Uit het onderzoek What’s Happening Online 2021, uitgevoerd door Ruigrok NetPanel, komt naar voren dat 4 op de 10 Nederlandse online shoppers in het afgelopen jaar weleens iets heeft gekocht via sociale media. Vooral ‘digitieners’ en millennials zijn daar wel voor te porren, al heeft een deel van de online consumenten wel last van ‘bezorgschaamte’.

Aan publiek in ieder geval geen gebrek op de sociale kanalen. Accenture becijfert het aantal gebruikers wereldwijd op 3,5 miljard. ‘Sociale handel is een democratiserende kracht die nieuwe mogelijkheden opent voor individuen en kleine bedrijven’, constateren de onderzoekers.

Dan ploppen er producten op met een keurmerk uit de Keurmerkenwijzer van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.