Winkelen kan, maar het paasgevoel ontbreekt op de meubelboulevard

Druk is het wel op de Beverwijkse Parallelweg. Met auto's die voorbij razen. Niet met mensen die in etalages kijken van de woonwinkels op deze meubelboulevard. Winkelen op afspraak is nu eenmaal geen aanlokkelijke optie en dat komt slecht uit met de paasdagen voor de deur. Traditioneel toch hét moment voor een bezoekje aan de woonboulevard.

Winkels genoeg aan de Parallelweg, dat is het punt niet. Een huis is hier van de kelder tot de zolder in te richten. Landelijke ketens en lokale meubelzaken zijn op dit lelijke stukje Nederland samengeklonterd. Leen Bakker zit hier, Montél, Lederland, Jysk, Beddenreus, Woonexpress, Swiss Sense, noem ze maar op. Maar ook: Homeplaza Beverwijk en Boulevard 43.

Die laatste winkel is 3.000 vierkante meter groot en biedt onderdak aan 29 onafhankelijke meubelwinkels. In detailhandeljargon: we zijn hier in een ‘shop-in-shop’. Twee klanten verlaten net de zaak, een ouder echtpaar met grote kartonnen dozen.

Ze is nog niet volgeboekt met Pasen

Verkoopmedewerkster Yvonne Criens (60) serveert cappuccino. Nee, ze is nog lang niet volgeboekt met Pasen. “Wij hanteren een capaciteit van 50 mensen per dag maar dat aantal hebben we nog niet meegemaakt. Met Pasen hebben de mensen meer tijd. Ik denk dat het stramien er nog wel in zit. Dat klanten komen omdat het Pasen is.”

Al gaat dat niet op voor al haar klanten. Fenna Herrema (58) heeft net een stapel kussens, kleden voor op de bank en paar vazen ingeslagen. “Dat kan heel goed hier want ze hebben veel kleinartikelen. Maar ik ga nooit omdat het Pasen is. Ik ga omdat het mooi weer is en ik dan mijn huis wil opvrolijken met andere kleurtjes.”

Er wordt geen drukte verwacht bij de meubelboulevards op Tweede Paasdag. Beeld ANP

Veranderd winkelgedrag

Criens constateert wel veranderend winkelgedrag. Dat staat los van corona. “De modetrends volgen elkaar veel sneller op. Die donkereiken meubels met die lederen kussens, zie je niet meer. Een bankstel kocht je voor tien, vijftien jaar. Klanten kopen nu meubels als ze vinden dat ze die nodig hebben. Het is nu meer een weggooi-maatschappij.” De meubelboulevard zelf is wat haar betreft ook niet meer wat het geweest is. “Dat was een begrip. Beverwijk was bekend van de Bazaar én van de meubelboulevard. Nu zijn de echt grote woonwinkels met drie verdiepingen hier wel weg.”

Nederland telt 9.000 woon-, keuken- en badkamerwinkels, duizend minder dan zes jaar geleden. Ze bieden aan 48.000 mensen werk. Volgens Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist wonen bij branchevereniging INretail, ging het goed, maar gaat het nu slecht met de woonwinkels in coronatijden. “In het afgelopen jaar werden mooie omzetten gehaald omdat er veel belangstelling was voor alles in en om het huis. Maar de laatste lockdown heeft er enorm ingehakt. Winkelen op afspraak geeft iets ruimte, maar niet genoeg. Dat klanten 4 uur vooraf moeten boeken werpt een te grote hindernis op, dat zouden ze moeten afschaffen. Wonen is bij uitstek een adviesproduct. Een bank, bed of matras koop je minder snel online.” Dat vindt verkoopster Criens van Boulevard 43 ook: “Wij blijven toch een volkje dat wil voelen en ruiken.”

‘Ze weten ons weer te vinden’

Verderop aan de woonboulevard maakt het filiaal van de Deense slaap- en woonketen Jysk zich op voor Tweede Paasdag. Buiten staan drie klanten uitgebreid een tuinmeubelset te inspecteren, er komt iemand iets afhalen en ook binnen blijken verschillende mensen een blokje winkeltijd te hebben geboekt. “Ze weten ons weer aardig te vinden”, zegt filiaalhouder Leon Bakker. “Wij kunnen met onze vloeroppervlakte van 900 vierkante meter nu 38 klanten tegelijk ontvangen. Als we er vanuit gaan dat we mensen 30 minuten inplannen, zouden we op Tweede Paasdag zo'n 530 klanten kunnen ontvangen.”

Als die inderdaad naar de meubelboulevard van Beverwijk komen, zal dat niet zijn om de sfeer. Zo te zien is geen enkele woonwinkel op zijn paasbest ingericht. Criens: “Om nu in deze tijd gigantisch te gaan investeren in paasdecoratie..”

