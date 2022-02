Willem Burgers stopt ermee en blikt terug op het geheim van de succesvolle belegger

Afscheid nemen met een klapper. Het overkomt Willem Burgers (1957) aan het eind van zijn carrière. Lang heeft Ralph Sonnenberg, grootaandeelhouder van Hunter Douglas, fabrikant van Luxaflex, geprobeerd zijn mede-aandeelhouders uit te kopen. Eerst biedt hij 64 euro per aandeel, daarna 82. Het Add Value Fund van Burgers is een van de partijen die de biedingen afwijst. Veel te laag, vinden hij en zijn drie collega’s. Dan, op 30 december, is er opeens dat bericht: Sonnenberg vérkoopt zijn bedrijf: voor 175 euro per aandeel. In een klap zijn de aandelen die Add Value bezit bijna 15 miljoen euro meer waard.

Dankzij de eindejaarsklapper komt het jaarrendement van Add Value uit op 56,84 procent. Geen Nederlands fonds dat dit presteert. Add Value’s oude record – 55,55 procent uit 2009 – is nipt gebroken. En er is nog iets. Die 175 euro per aandeel is exact het bedrag dat Add Value na het nodige uitzoek- en rekenwerk als niet onredelijk heeft bestempeld.

Voelde Burgers zich als een spits die in zijn laatste wedstrijd drie keer fraai scoort? “Ik was even licht euforisch, maar dat duurt bij mij kort”. Oké, geeft hij toe: de vier partners hebben elkaar even diep in de ogen gekeken en er is een glaasje genuttigd. Maar, nuanceert hij, de koerswinsten op twee andere bedrijven, ASMI en Besi, leverden vorig jaar nog meer op.

Aandelen? Wow, grote stap

Burgers begint zijn carrière in 1978 bij de Robeco Groep en start als belegger bij het obligatiefonds Rorento. “Op staatsleningen zat toen een rente van 12,75 procent.” Hij verkast later naar de aandelenfondsen Robeco en Rolinco. Hij handelt onder meer voor pensioenfonds ABP, dat net heeft besloten om in aandelen te stappen – een revolutionaire stap.

De economie is in crisis, bedrijven hebben het zwaar. Aandelen zijn uit en banken, memoreert Burgers, overwegen hun laatste analisten naar huis te sturen. Nederland heeft zijn gulden, valutaschommelingen zijn een belangrijke factor bij het beleggen, de AEX-index bestaat niet. De aandelenhandel beperkt zich grotendeels tot fondsen als Shell, Unilever, Akzo, Hoogovens en KLM.

Nieuws plukt de jonge Burgers van de telex. “De analisten liepen in driedelig pak. Dames tikten onze rapporten uit en elke transactie moest in viervoud verwerkt. Iedereen rookte. Behalve ik. Dus rookte ik eigenlijk ook.”

Burgers haalt informatie uit kranten, vakbladen, de telex, de Kamer van Koophandel en slaat soms een personeelsblad op. Contacten met bedrijven? “Ik belde eens met Smit Internationale, van de sleepdiensten. ‘Meneer, u heeft ons jaarverslag. Verder heb ik u niets te melden’, zei de directeur.”

Een eigen fonds

In de loop van de jaren tachtig trekt de economie aan, de perspectieven van bedrijven worden zonniger. De aandelenhandel leeft op. In 1990 begint Burgers zijn eigen fonds – het Orange Fund – dat in kleine Nederlandse beursgenoteerde bedrijven belegt. Hij is de eerste die dat doet.

Na een stroef begin – Irak valt Koeweit binnen, de olieprijzen schieten omhoog – gaat het crescendo. Pensioenfondsen stappen in aandelen, veel particulieren ook. Het is hosanna op de beurs, het Orange Fund dijt uit. Burgers dankt een deel van zijn faam aan die periode.

In 2002 stokt zijn carrière. Burgers wordt, na een afgeluisterd gesprek met een bestuursvoorzitter, veroordeeld voor handel met voorkennis, een oordeel waarmee hij het nog altijd oneens is. Hij verlaat Orange, gaat wat zakelijke avonturen aan en wordt in 2007 beheerder bij een nieuw fonds: het Add Value Fund dat wederom alleen in Nederlandse bedrijven belegt. Het zijn er wel minder: maximaal 25 volgens de statuten. Burgers heeft van de kapitale koersdalingen in 2001 en 2002 geleerd: Orange had te veel belangen – ze bleken niet allemaal crisisbestendig.

Financiële crisis

Add Value is nog niet opgericht of de financiële crisis breekt uit. Het fonds sluit 2008 af met een verlies van 43 procent. Daarna floreert het en scoort het meestal (veel) beter dan de AEX of andere indices. Met beleggingen in Asmi, Besi, Aalberts en Nedap zit Add Value al jaren geramd. “De Nederlandse innovatiekracht is echt ongekend”, zegt Burgers.

Over de afgelopen vijftien jaar bedraagt Add Value’s rendement 428 procent (de AEX-index haalde 159 procent). Heel soms gaat het mis, zoals met Imtech dat omvalt als blijkt dat bedrijfsonderdelen op grote schaal hebben gefraudeerd. “Als bedrijven echt met hun boeken rommelen, is dat heel moeilijk te zien, zelfs voor accountants, ook voor ons.”

Veel meer informatie dan vroeger

Is er in 43 jaar veel veranderd? Ja, vanwege de komst van de euro, de grote (internationale) beleggers, de flitshandelaren. Nee, omdat de essentie van zijn werk daar eigenlijk los van staat en hetzelfde bleef: goed uitzoeken wat bedrijven doen en willen, hoe hun markten zich ontwikkelen, wat de perspectieven zijn. Áls Burgers een geheim heeft, is het dat.

De belangrijkste verandering? “Bedrijven geven hun aandeelhouders veel meer informatie dan vroeger. Hun jaarverslagen tellen soms twee- tot driehonderd pagina’s, tegen veertig of vijftig toen. Ze hebben websites met veel gegevens voor hun investor relations. Ze publiceren kwartaal- of halfjaarresultaten, organiseren analistenbijeenkomsten. Financiële instellingen produceren rapport na rapport over bedrijven en sectoren. En bellen met de directie kan, als trouwe aandeelhouder, ook.”

En Hunter Douglas? “Daar ga ik niet meer over. Ik ben gestopt”, zegt Burgers, al laat hij doorschemeren dat het nog onzeker is of Add Value de aandelen voor 175 euro verkoopt. “De perspectieven van Hunter Douglas zijn er vorig jaar alleen maar beter op geworden.”

