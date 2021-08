Wie zwaar werk heeft, kan nu eerder stoppen met werken. Maar de tijdelijke regeling is nog niet populair

Het was een van de belangrijkste afspraken in het pensioenakkoord: mensen met een zwaar beroep moeten de gelegenheid krijgen eerder te stoppen met werken. Het werd geregeld. Sinds 1 januari kunnen werknemers die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een paar jaar maximaal 22.164 euro per jaar krijgen als vergoeding.

Er maken echter nog maar weinig mensen gebruik van deze mogelijkheid. Er is in de eerste paar maanden van het jaar wel voor ongeveer 1,5 miljoen werknemers een afspraak gemaakt hierover in de cao, maar in de eerste vier maanden van dit jaar ontvingen slechts 1447 werknemers deze RVU-uitkering, weet uitvoeringsorganisatie UWV. RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding.

Vooral in trek bij bouw en politie

Dat betreft momenteel voornamelijk werkenden in de bouw en bij de politie. Voor de sector bouw gaat het om ruim zeshonderd werknemers en voor de sector politie gaat het om ruim vierhonderd werknemers, meldde demissionair minister Wouter Koolmees (sociale zaken) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Dat er juist in deze twee sectoren gebruik van wordt gemaakt, is niet onverwacht omdat zij al vanaf 1 januari van dit jaar een afspraak over de RVU hebben opgenomen in de cao.

De RVU bestaat al langer, maar tot 1 januari kwam de Belastingdienst altijd nog even langs voor een heffing over dit bedrag. Die heffing bedroeg altijd 52 procent van de vertrekregeling. Het kabinet wilde zo voorkomen dat werknemers al te makkelijk eerder stoppen met werken, wat de krapte op de arbeidsmarkt zou versterken. Maar deze zogenoemde RVU-boete wordt sinds dit jaar voor mensen met zware beroepen de komende vijf jaar niet meer geheven.

Overvallen door snelle stijging pensioenleeftijd

De RVU-vrijstelling is wat Koolmees betreft vooral voor oudere werknemers met zwaar werk en die ‘overvallen zijn’ door de snelle stijging van de pensioenleeftijd. De voorwaarden voor wie er gebruik van mag maken, verschillen per cao. Zo is in de cao van de timmerindustrie afgesproken dat werknemers ten minste 65 jaar moeten zijn om ervoor in aanmerking te komen én ze moeten ten minste twintig jaar van de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt als timmerman. Ook bij de politie zijn er dus al duidelijke afspraken, maar in veel andere sectoren moeten de details nog worden uitgewerkt.

Werkgevers en vakbonden verwachten dat er dit jaar 2500 mensen een beroep gaan doen op de regeling, terwijl ongeveer 16.000 mensen ervoor in aanmerking komen. Dat zal in de vijf jaar dat de overgangsregeling gaat gelden oplopen tot 21.500 werknemers, is de voorspelling. In 2026 treedt het nieuwe pensioenstelsel in werking en moet er een definitieve oplossing komen voor mensen met zware beroepen.

