Wie wel blij is met het handelsconflict tussen de VS en China? Mexico

Mexico is als winnaar uit een onzeker jaar gekomen – tenminste, als je de wereldhandel als een spel van winnaars en verliezers ziet, zoals de Amerikaanse president Donald Trump graag doet. Mexico is in 2019 namelijk de grootste handelspartner van de Verenigde Staten geworden, blijkt uit cijfers die het Amerikaanse Bureau voor Economische Analyse heeft gepubliceerd.

De handel tussen de VS en Mexico bedroeg vorig jaar 614 miljard dollar (560 miljard euro), de optelsom van de onderlinge import en export. Het is een recordbedrag voor beide landen, en daarmee gaat Mexico de naaste concurrenten Canada (nummer twee op de ranglijst) en China (nummer drie) voorbij. In 2018 was China nog de grootste handelspartner van de Verenigde Staten.

En als je export als winst ziet, en import als verlies, deed Mexico extra goede zaken. Het verkocht voor zo’n 358 miljard dollar aan de noorderburen, 3,5 procent meer dan een jaar eerder. De export van de VS naar de zuiderburen liep juist terug, met 3,4 procent, en kwam uit op zo’n 256 miljard dollar. Omdat Mexico veel meer exporteert naar de VS dan omgekeerd, heeft het een handelsoverschot. Dat is in een jaar tijd gegroeid met maar liefst 26 procent.

President Trump vindt dergelijke handelstekorten met andere landen oneerlijk voor de VS en wil ze aanpakken met zijn confronterende handelsbeleid.

Verschuivingen in de wereldhandel

Maar de invoerheffingen die hij heeft ingevoerd op honderden miljarden aan Chinese producten, zorgen voor verschuivingen in de wereldhandel. De Amerikaanse invoer vanuit China liep vorig jaar met 87 miljard dollar terug. Andere landen, zoals Mexico, profiteren daarvan.

Het eerste handelsverdrag tussen China en de Verenigde Staten, in januari door beiden ondertekend, moet ervoor zorgen dat China in twee jaar tijd voor 200 miljard dollar extra afneemt van Amerika. Maar de economische gevolgen van het wuhanvirus maken het er voor China niet gemakkelijker op om die belofte waar te maken. China heeft donderdag toegezegd de importtarieven op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen te halveren.

Ondanks de goede cijfers heeft Mexico een onrustig handelsjaar achter de rug. Zo moest het vernieuwde handelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada nog definitief rondkomen, wat onlangs is gebeurd. Verder zette Trump Mexico flink onder druk door met handelsmaatregelen te dreigen als Mexico de migratie niet zou afremmen.

De Mexicaanse president Andrés Manuel Lopéz Obrador kon invoerheffingen aan de grens voorkomen door de grens beter te bewaken.

