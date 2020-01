Wie koopt het spookschip van Den Helder?

De vier dekken op het schip lenen zich goed als decor voor een slechte Amerikaanse horrorfilm. De ingeslagen en met graffiti volgespoten ramen bij de krakkemikkige ingang boezemen al angst in.

Eenmaal binnen maken de donkere gangen en de krakende traptreden de sfeer er bepaald niet aangenamer op. In de voormalige eetzaal rusten nog wat verdwaalde borden en bierglazen op de stoffige tafels. Welkom op het spookschip van Den Helder. Tot 2015 een populair Chinees en wokrestaurant in de haven. En sinds vorige week te koop op Marktplaats.

Slechts wat Chinese letters en rode en groene kleuren aan de buitenkant van het schip van 120 vierkante meter verraden de culinaire historie. “We hebben het hier de laatste tijd juist weer een beetje opgeknapt”, zegt Andries Pruiksma, hangend over een lege bar.

Na de leegstand is het scheepsrestaurant enkele keren bezocht door feestende jongeren. “Die hebben voor zo’n 80.000 euro aan schade veroorzaakt”, vertelt Pruiksma, terwijl hij wijst naar een doorgezaagde verwarming. Pruiksma is de buurman van de Chinese eigenaar van het schip. Die is nu druk met een nieuw restaurant op de Veluwe. “Ik probeer voor hem een geschikte koper te vinden”, legt Pruiksma uit.

Al sinds de opening in 1992 drijft het restaurant op het water langs de kade. Eerst pal naast de schouwburg en sinds 2006, na aandringen van de gemeente, iets verder weg naast het pand van de voormalige zeevaartschool. Maar sinds twee weken is het inmiddels lege schip opnieuw in opdracht van de gemeente verplaatst naar een uithoek van de haven. Een wethouder van de gemeente Den Helder zegt dat het schip in de huidige miserabele staat niet past in het ‘aanzien’ van de haven en daarom moest worden verplaatst.

Dat het schip al jarenlang leeg staat, komt vooral doordat eigenaar Ho het restaurant in 2012 verhuurde aan een frauderende exploitant, die er aanvankelijk een wokpaleis van maakte, zegt Pruiksma. “Maar hij kon hier helemaal geen koks vinden. Dus importeerde hij wat Chinezen zonder verblijfsvergunning. Die sliepen illegaal op het schip. Hoe houd je het voor mogelijk?”

Toen de gemeente in het voorjaar van 2015 hoogte kreeg van de situatie, moest het restaurant per direct dicht. De exploitant pakte snel zijn biezen.

De eigenaar van het schip wilde zelf weer een restaurant opzetten, maar wachtte daarbij eerst op zijn studerende kinderen. Die konden vanaf eind 2016 helpen, toen waren ze afgestudeerd. Helaas liep de horecafamilie in de jaren daarna tegen allerlei obstakels aan, zegt Pruiksma. Zoals met het verkrijgen van nieuwe nutsvoorzieningen. Ho kreeg daarom geen groen licht van de gemeente voor de bouw van een nieuw restaurant. Het schip verpauperde.

“De inwoners van Den Helder zijn nog altijd erg gesteld op het schip”, vertelt Pruiksma. “ Ik kan ze niet meer tellen, de reacties van mensen die absoluut niet willen dat het schip de stad na bijna dertig jaar verlaat. Je kon er echt geweldig eten, een publiekstrekker voor de hele regio. Maar we moeten afscheid nemen.”

Ondertussen is het voor bedrijven in en rondom de haven vechten voor iedere meter. Naast het havenbedrijf, Port of Den Helder, zijn ook onder meer schepenbouwer Damen Shipyards en verschillende takken van het ministerie van defensie gehuisvest. Economisch gaat het een aantal bedrijven in deze haven voor de wind. Zo won Damen onlangs nog een aanbesteding van ruim vijf miljard euro van de Duitse marine voor de bouw van nieuwe marineschepen.

Voor de eigenaar rest alleen nog de vraag wie het schip wil kopen. Horecaondernemers uit IJmuiden en Hoorn hebben zich al gemeld. Het interesseert de eigenaar niets wie ermee aan de haal gaat of waar het naar toe gaat, zeg Pruiksma.

Zelf denkt hij daar anders over. Hij wil er kamers in laten bouwen voor studenten in Amsterdam of in Groningen. Tegen de woningnood aldaar. “Of anders voor daklozen. Maar dat gaat niet zomaar, dan moeten we ook een vergunning krijgen van een gemeente”, constateert Pruiksma.

Hoeveel geld het schip moet opleveren is moeilijk te zeggen, stelt hij. Dat hangt af van de nieuwe bestemming. Lokale media in Noord-Holland speculeren over een verkoopwaarde van 300.000 euro, maar Pruiksma mikt op een veel hoger bedrag. “Hoe gaaf is het als studenten op een boot in Amsterdam kunnen wonen? Als die kamers lukken, moet een miljoen euro voor het schip ook haalbaar zijn.”

