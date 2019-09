Wie knippert het eerst met zijn ogen: KLM of de FNV?

Wie het vliegverkeer kan hinderen, hoeft niet de weg van de stille diplomatie te bewandelen om zijn zin krijgen. Vanuit die overtuiging legde vandaag een deel van het KLM-grondpersoneel voor de tweede keer deze week twee uur het werk neer.

En de strijd is nog niet voorbij. Als KLM niet met een beter voorstel komt, volgt er een actie die vier uur duurt, stelt vakbond FNV Luchtvaart, die voor het grondpersoneel onderhandelt over een nieuwe cao. Hoe kan het dat die vakbond al volop actievoert, terwijl andere de bonden die met KLM een cao willen afsluiten zich vooralsnog koest houden?

Op het eerste gezicht lijkt het verschil tussen wat de FNV wil en wat KLM biedt vooral te draaien om loon. KLM stelt een verhoging voor van 2 procent per jaar in de komende drie jaar, terwijl de FNV koerst op 4 procent.Hier is misschien nog een middenweg in te vinden.

Maar de pijn zit vooral in de andere eisen die de FNV stelt. De vakbond heeft grote problemen met de verhouding vaste en flexibele medewerkers bij het grondpersoneel. De FNV vindt dat slechts 20 procent van het personeel flexibele krachten mogen zijn. Maar het zijn er veel meer, wat tot frustratie leidt bij vaste medewerkers. Dus is een van de eisen van de FNV dat KLM veel meer vaste krachten aanneemt. Ook wil de FNV voor de fysiek zware beroepen roosters die wat meer rust geven.

Dit alles kost veel geld. Volgens KLM komen de eisen van de FNV neer op een stijging van de loonsom met 100 miljoen euro, oftewel 10 procent in een jaar. Onredelijk, vindt KLM. De FNV stelt dat de rekenmachine van KLM kapot is en dat het grondpersoneel na eerder te hebben ingeleverd recht heeft op forse verbeteringen.

Het probleem van flexibele krachten en fysiek zwaar werk speelt niet, of minder bij de cabinemedewerkers en de piloten van KLM. Bovendien zijn pilotenvakbond VNV en cabinevakbond VNC minder geneigd om actie te voeren dan de FNV, die niet alleen in de luchtvaart, maar ook in andere sectoren stakingen niet schuwt.

Aangezien KLM een loonbod heeft neergelegd voor al het personeel wordt het lastig om afwijkende afspraken te maken voor het grondpersoneel. Immers: als dat meer krijgt, moet de rest ook linksom of rechtsom meer krijgen. KLM zal dus niet al te toeschietelijk zijn, zelfs al belemmert de FNV het vliegverkeer.

Maar de FNV zal ook niet snel terugkeren aan de onderhandelingstafel, zolang KLM niet met een significant beter bod komt. De impact van de staking leek vandaag wat kleiner dan maandag, maar toch was de staking internationaal nieuws, waar KLM niet blij mee zal zijn.

Nu maar afwachten wie er het eerst met zijn ogen knippert.

Vluchten geannuleerd KLM anticipeerde vandaag op de staking van het grondpersoneel door twaalf vluchten te annuleren. Ook probeerde ze overlast te voorkomen door passagiers de mogelijkheid te geven om wel te vliegen, maar dan zonder ruimbagage. Volgens de FNV zijn er in totaal 27 vluchten geannuleerd door de werkonderbreking, die duurde van acht uur tot tien uur ‘s ochtends, maar volgens KLM zijn tien vluchten niet geannuleerd vanwege de staking, maar vanwege baanonderhoud, het weer en een gebrek aan capaciteit bij de luchtverkeersleiding. De FNV combineerde de staking van het grondpersoneel met een staking van de catering van KLM. Belangrijk verschil is dat de cateringmedewerkers niet worden betaald volgens een cao die is afgesloten met KLM, maar volgens de cao van de cateringbranche. Het gaat dus om een ander cao-conflict.

