Wie is Adriaan Mol (36), oprichter van betaaldienst Mollie die nu meer dan een miljard euro waard is?

Voor wie met regelmaat zijn bankgegevens doorpluist, kan het geen onbekende gedachte zijn. Tussen de afschrijvingen voor brood en biertjes staat ineens een vreemde naam vermeld: Wie is Mollie en hoe komt ze aan mijn geld?

Het Nederlandse Mollie regelt betalingen voor met name het midden- en kleinbedrijf. Bestellingen via site of app van Deliveroo of Unicef, de aankoop van een CJP-pas - allemaal verloopt het via het Amsterdamse bedrijf. Per transactie vangt Mollie een paar cent, maar de kleine beetjes tellen op: dinsdag liet het bedrijf weten 90 miljoen euro binnen te hengelen van investeerders, in ruil voor een deel van de aandelen. Doorgerekend is het bedrijf nu meer dan een miljard euro waard.

Naar eigen zeggen is Mollie met bijna honderdduizend klanten een van de grootste betaaldiensten van Europa. Net als concurrent en stadgenoot Adyen dankt het bedrijf zijn succes aan de enorme toename aan online betalingen via bijvoorbeeld iDeal of creditcard. Dit jaar verwacht het bedrijf zo'n tien miljard euro door te sluizen van koper naar verkoper. Ter vergelijking: vorig jaar sprak het bedrijf nog over een betaalvolume van vijf miljard euro.

Een eigen versie van ‘snake’

Mollie ontstaat rond de millenniumwisseling als oprichter Adriaan Mol (nu 36) nog thuis woont. Het kind van kunstenaars met een wisselend inkomen programmeert erop los, gewoon voor de lol. Voor de Mac knutselt hij een versie van het klassieke computerspel ‘Snake’ in elkaar. Een teletekstbrowser verkoopt hij aan de NOS. Als hij ontdekt dat hij met een beetje hacken in staat is iedere Nederlander te sms'en van een nummer naar keuze, zet hij zijn macht in om de verkeringen van zijn vriendjes uit te maken.

De opgedane expertise loont ook op meer serieuze wijze. Zijn kennis van de telecomsector gebruikt Mol om namens bedrijven op grote schaal zakelijke sms’jes te versturen. Ook faciliteert Mol kleine betalingen, voor de aankoop van bijvoorbeeld ringtones. Als bedrijfsnaam registreert hij in 2004 zijn eigen bijnaam: Mollie.

Adriaan Mol, oprichter en grootaandeelhouder van de betaaldienst Mollie. Beeld aangeleverd door Mollie

De huidige vorm krijgt Mollie niet veel later, als Mol de splinternieuwe betaalmethode iDeal uitprobeert. Dat kost nogal wat moeite, ontdekt hij: banken hebben hun zaken in technisch opzicht niet goed op orde. “We dachten: dit kunnen wij beter”, vertelt de ondernemer in de podcast ‘Andermans Zaken’.

Met het aanbieden van zakelijke sms’jes stopt Mol niet. De dienst groeit uit tot Messagebird, een apart bedrijf met Mol als mede-oprichter. Het bedrijf verstuurt onder meer beveiligingscodes per sms. Tegenwoordig is Mol op afstand bij Messagebird betrokken.

Techbedrijf zonder haast

Het leeuwendeel van zijn tijd besteedt hij aan Mollie, waar hij nog altijd grootaandeelhouder is. De betaaldienst doet een beetje denken aan hemzelf: hij beschikt over een grote dosis lak aan de rest van de wereld. Mol studeerde niet en verschijnt op foto's vaak in T-shirt of vest - het uniform van de techneut, niet van de miljonair.

Zo streeft Mollie niet naar de inlijving van grote klanten. Concurrent Adyen verwerkte vorig jaar voor liefst 240 miljard euro aan betalingen voor techreuzen als Spotify, Facebook en Netflix. Mol bedient liever een zo groot mogelijke klantenkring. “We haten maatwerk. Dat hebben we nooit geleverd”, zegt hij in het boek ‘LEF – Het geheim van marktverstoorders ontrafeld’.

Een verkoopafdeling ziet Mol als noodzakelijk kwaad. Uit hetzelfde boek: “Die zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Zo weinig mogelijk salesmensen, dat vind ik een mooi streven. Dan heb je een product dat zichzelf verkoopt.”

En zeer onorthodox: Mollie heeft geen haast. Waar de standaardstrategie van zo’n beetje alle techbedrijven bestaat uit het smijten met kapitaal om zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden, doet het Amsterdamse bedrijf het rustig aan. Pas sinds vorig jaar probeert Mollie met geld van buiten een groeispurt te financieren.

