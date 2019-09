Wie helpt de wereld aan extra olie nu Saudi-Arabië zwaar is getroffen?

Zo hard als de olieprijs vandaag omhoog schoot, zo hard was het bijna drie decennia niet gegaan. Bij het openen van de markt piekte de Brent-olie op 71 dollar, een stijging van bijna 20 procent. Dat was niet meer gebeurd sinds de Iraakse leider Saddam Hoessein Kuweit binnenviel in 1990. Inmiddels is de olieprijs weer wat gezakt, naar ruim 65 dollar.

Door de luchtaanval op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië zaterdag is het land de helft van z'n productie kwijtgeraakt. Het gaat om 5 procent van de wereldwijde olieproductie. Houthi-rebellen eisen de aanval op, maar de Verenigde Staten zeggen dat Iran erachter zit.

Die 71 dollar was de hoogste olieprijs in bijna vier maanden. De kans bestaat dat er vandaag al tankstations zijn die de kosten doorberekenen en de prijs wat verhogen, zegt marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers tegen ANP. Hij voorziet in ieder geval voor dinsdag een prijsstijging van 1 tot 2 cent per liter bovenop de huidige adviesprijs.

De adviesprijs aan de pomp voor benzine (Euro95) ligt nu op 1,744 euro per liter. De benzineprijs wordt door meer factoren bepaald dan alleen de olieprijs, zoals accijns, wisselkoerseffecten en concurrentie tussen pompstations. Daarom is het de vraag wat de problemen in Saudi-Arabië precies zullen betekenen voor de benzineprijs. Ook omdat er volgens Van Selms voldoende landen zijn die wat extra’s willen produceren.

Weinig reservecapaciteit

Uitgerekend Saudi-Arabië was het land dat de olieproductie snel kon opvoeren in tijden van krapte. Het koninkrijk heeft een aanzienlijke reservecapaciteit voor als er tekorten ontstaan door oorlog of natuurrampen. Maar door de aanvallen van zaterdag kan Saudi-Arabië die reservecapaciteit van 2 miljoen vaten per dag niet zomaar aanwenden.

De andere leden van de Opec, de organisatie van olie-producerende landen, hebben samen onvoldoende capaciteit om het gat dat Saudi-Arabië laat vallen te compenseren. En niet-Opec-landen zoals Rusland zitten volgens persbureau Reuters vrijwel aan hun plafond.

Sancties tegen olielanden

Iran heeft na de aanval laten weten de olieproductie te willen opvoeren. Maar dan moet Amerika eerst de sancties tegen de olie-industrie van het land verlichten. Dat zit er nu niet in. Ook Venezuela heeft te maken met Amerikaanse sancties. Daarbij heeft de olie-industrie van het Zuid-Amerikaanse land flinke schade opgelopen door de economische en politieke crisis onder president Nicolas Maduro.

De Verenigde Staten dan? Die passeerden Saudi-Arabië vorig jaar als grootste olieproducent ter wereld. Van de 80 miljoen vaten per dag die wereldwijd worden gewonnen, komen er 15 miljoen uit Amerikaanse bodem en 12 miljoen uit Saudi-Arabië. Dat Amerika de grootste is, komt vooral door de schalie-olie, die net als schaliegas gewonnen wordt door gesteente te breken met chemicaliën en kleine explosies.

Amerikaanse exporthavens zitten vol

Als de problemen in Saudi-Arabië geen weken maar maanden aanhouden, zoals nu de verwachting is, kunnen de Amerikaanse producenten nog wel gaan meer produceren. Maar de grens van wat Amerika kan exporteren komt in zicht. De havens voor olietankers zitten aan hun capaciteit.

Historisch gezien zijn de strategische voorraden wereldwijd hoog. Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en China hebben elk honderden miljoenen vaten olie in opslag. Juist om verstoringen zoals nu in Saudi-Arabië te kunnen opvangen. Nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië zouden de energiemarkten verder in beweging kunnen brengen. Onzekerheid duwt de olieprijs verder omhoog.

Vorige week zei de topman van staatsoliebedrijf Aramco dat er ‘zeer binnenkort’ een beursgang komt. Dat kan zomaar veranderen nu het imago van Saudi-Arabië als betrouwbaarste olieleverancier flinke schade heeft opgelopen.

