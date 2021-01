Wie een baan heeft, krijgt er dit jaar een paar tientjes bij. Maar de grote vraag is: hou ik die baan?

Het nettosalaris van een gemiddelde werknemer met een modaal inkomen gaat in 2021 met ongeveer 45 euro omhoog. Dat komt vooral door een bescheiden belastingverlaging en een verhoging van de heffingskortingen. Wie het minimumloon verdient, krijgt er ongeveer 30 euro per maand bij. Bovenmodale inkomens stijgen relatief iets minder hard: mensen met tweemaal een modaal salaris, gaan er 50 euro per maand op vooruit, zo blijkt uit de loonstrookjesanalyse die salarisverwerker ADP elk jaar maakt.

Een bescheiden loonstijging dus, een klein beetje nivellering via de belastingen, verder geen grote stelselwijzigingen. Wie niet beter weet, zou er bijna een rustig voortkabbelende tijd van lichte economische meewind bij denken. Maar zo is de situatie middenin de coronacrisis allerminst.

Harde klappen

“Bij sommige mensen zal de vraag spelen: heb ik überhaupt nog een baan aan het einde van 2021?”, zegt Dik van Leeuwerden, manager van het ADP Kenniscentrum. “Dat voorbehoud moeten we nu wel maken. De coronacrisis kan banen kosten, misschien moeten er bedrijven naar loonmatiging kijken. En misschien blijven bonussen achterwege.” Bovendien blijft de groeiende groep zzp’ers in ADP’s lonenplaatje buiten beschouwing, terwijl het juist bij zelfstandigen hard kan aankomen wanneer inkomsten opdrogen.

Bijna elke werknemers krijgt er dit jaar geld bij, meldt salarisverwerker ADP in zijn jaarlijkse analyse van loonstrookjes. Beeld ANP

Toch zegt het jaarlijkse salarisplaatje ook in deze tijd wel degelijk iets, benadrukt Van Leeuwerden. Het gros van de werkenden – dat zijn er in totaal zo’n 7,5 miljoen – heeft nog altijd een contract met een salarisstrookje. “En voor wie wel een salaris heeft en houdt, blijft dit een belangrijke indicator. Als we er in deze tijden ook nog eens gemiddeld vier tientjes op achteruit zouden gaan, zorgde dat voor een heel andere sfeer.”

Kijkend naar de verschillende sectoren springt vooral de salarisontwikkeling in de bouw er positief uit. Daar gaat het nettosalaris grofweg twee keer zo sterk omhoog als gemiddeld. Dat komt vooral door een aanvullende pensioenpremie die niet langer op het salaris wordt ingehouden. Daardoor gaat een modaal inkomen in de bouw er zo’n 100 euro per maand op vooruit. Of preciezer: 94 euro per vier weken, want in de bouw worden de lonen standaard in dertien termijnen becijferd.

Thuiswerkvergoeding

Een corona-onzekerheid van heel andere orde speelt rond reiskosten- en thuiswerkvergoedingen. Veel werkgevers hebben de tegemoetkoming in de reiskosten stopgezet zolang mensen thuis aan het werk zijn. In sommige gevallen komt daarvoor een vergoeding in de plaats voor extra kosten die werknemers nu maken, voor koffie, printer of wc-papier. Maar ook voor een goede bureaustoel en hun eigen internet, dat nu ook zakelijk wordt gebruikt.

“Wij merken dat onze klanten – loonadministrateurs van bedrijven – hier enorm mee worstelen”, aldus Van Leeuwerden. “Reiskostenvergoedingen zijn fiscaal aftrekbaar, maar een algemene thuiswerkvergoeding is dat niet. Al zijn daar wel weer nuances in: een aparte internetvergoeding kan wel belastingvrij worden verstrekt. En bij het vergoeden van een bureaustoel zijn er ook mogelijkheden.”

Maar een algemeen bedrag aan thuiswerkkosten van 2 euro per dag, zoals het Nibud heeft becijferd, is niet specifiek genoeg. Dat moet een werkgever dus ofwel uit eigen zak betalen, ofwel het bedrag blijft maar deels overeind omdat een werknemer er belasting over moet afdragen. Daar zou de politiek iets aan kunnen doen, vindt Van Leeuwerden: “Die onkostenvergoeding komt in feite in plaats van een reiskostenvergoeding, maar wordt nog niet op dezelfde manier behandeld.”

