Wie biedt? Het kopen van een afvalbedrijf kan lucratief zijn

Wie heeft er interesse in een bedrijf dat er een potje van heeft gemaakt? Een bedrijf dat door achterstallig onderhoud maandenlang goeddeels stilligt. Een bedrijf dat werkt met verouderde software. Een bedrijf dat onder verscherpt toezicht staat omdat er te vaak brand woedt. Een bedrijf waar op de werkvloer een cultuur heerst waar zelfs de honden vermoedelijk geen brood van lusten.

Die vraag doemt op nu de gemeente Amsterdam overweegt om afvalinstallatie AEB in de etalage te zetten. Sinds begin juli staan vier van de zes verbrandingslijnen bij het bedrijf uit en stapelen de kosten zich op. Niet in de laatste plaats voor de gemeente, die voor honderd procent aandeelhouder is van AEB. Om toekomstige financiële risico’s in te perken laat de gemeente nu onderzoeken of ze (delen van) het bedrijf kan afstoten.

Verkoop van AEB is geen gemakkelijke opgave. De sanering van technische gebreken aan de verbrandingsovens duurt mogelijk tot april volgend jaar. De kosten ervan zijn nog niet in kaart gebracht maar al duidelijk is dat een groot deel van de opbrengst van het bedrijf (jaarlijks zo’n 160 miljoen euro) als verloren mag worden beschouwd. Dergelijke onzekerheden schrikken een potentiële koper doorgaans af.

Maar in de afvalbranche laten investeerders zich niet zo snel afschrikken. Zo betaalde een Chinese investeerder in 2013 bijna 1 miljard euro voor de Rotterdamse afvalverbrander AVR, in grootte vergelijkbaar met AEB. Destijds kampte de afvalmarkt met overcapaciteit en lage prijzen.

‘AEB heeft waardevolle pluspunten’

In datzelfde jaar kocht investeringsmaatschappij Waterland afvalbedrijf Attero, voor 460 miljoen euro. De investeerder had goed gezien dat afval in potentie goud is. Geholpen door een aantrekkende markt verkocht Waterland Attero vorig jaar naar verluidt voor 750 miljoen euro. In de tussentijd had de investeerder zichzelf ruim 200 miljoen euro aan dividend laten uitkeren: Attero bleek een financiële klapper.

De nieuwe kopers, twee buitenlandse investeringsmaatschappijen, zien Attero als een duurzame aanwinst voor de toekomst. Hetzelfde potentieel heeft AEB zegt Peter Rem, hoogleraar resources en recycling aan de TU Delft. “AEB heeft een afvalverbrandingsinstallatie met hoog rendement aan elektriciteit, bezit een gloednieuwe nascheidingsinstallatie voor huisvuil en beschikt over een unieke installatie waarmee het slib kan verbranden. Dat zijn waardevolle pluspunten”, aldus Rem. Daar komt nog bij dat AEB warmteleverancier is voor omgerekend 35.000 huishoudens.

Wat geweldig is aan AEB, zegt Rem, is de grootte van het bedrijf. AEB heeft namelijk de grootste afvalverbrandingscapaciteit van Nederland. “Afvalverwerking is pas echt efficiënt met grote stromen. Stel dat je grondstoffen wilt halen uit metalen of hoogwaardige plastics, dan is een nieuwe installatie pas rendabel als je voldoende toevoer hebt.”

Die toevoer moet dan niet worden afgesneden. Daarvoor is AEB afhankelijk van regeringsbeleid. Het kabinet maakte in juni bekend dat het de invoer van buitenlands afval extra wil gaan belasten om te voldoen aan de klimaatambities van het kabinet. Een kwart van het in Nederland verwerkte afval komt uit het buitenland, zonder dat afval kan de branche, ook AEB, niet op volle kracht draaien. Afvalbedrijven en de recyclingsector zijn fel tegen de invoerbelasting die volgens hen recycling remt en CO 2 -uitstoot verschuift naar andere landen. Dat is dan weer tegen het zere been van het kabinet.

