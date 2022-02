Wie belasting ontduikt met cryptomunten, moet snel aangiftes verbeteren

Voor wie de afgelopen jaren zijn bitcoins of andere cryptomunten niet heeft opgegeven bij de Belastingdienst, hebben strafadvocaten en belastingadviseurs een klemmend advies: verbeter die oude belastingaangiftes snel.

Straks krijgt de fiscus de bevoegdheid om zelf te kijken hoeveel vermogen iemand aan cryptovaluta heeft. Dat staat in een nieuwe EU-richtlijn over gegevensuitwisseling, die waarschijnlijk later dit jaar van kracht wordt.

Het innen van belasting over cryptomunten zoals bitcoin gaat tot op heden grotendeels op goed vertrouwen. De Belastingdienst moet maar hopen dat bezitters zelf eerlijk melding doen van hun cryptovermogen op hun aangifte, onder het kopje ‘overige bezittingen’.

Liegen heeft weinig zin

Bij tal van instanties, zoals banken en pensioenfondsen, kan de Belastingdienst nu al gegevens opvragen over burgers. De fiscus kan zo nagaan hoeveel geld iemand bijvoorbeeld op zijn bankrekening heeft staan. Daarover liegen heeft dus niet veel zin. Straks geldt dat ook voor cryptovaluta. Uit een rondgang langs adviseurs blijkt dat zij hun klanten daarom aansporen om oude aangiftes te verbeteren waar nodig.

Belastingontduiking is illegaal, het kan boetes opleveren en zelfs gevangenisstraf. Tegenwoordig gaan burgers die niet wisten dat ze iets verkeerd deden, of daar achteraf spijt van hebben, niet meer automatisch vrijuit als zij ‘inkeren’. Voor belasting over inkomen uit sparen en beleggen (box 3) is de inkeerregeling afgeschaft. Liegen heeft straks niet veel zin

Volgens Woody Jansen de Lannoy van Jaeger Advocaten levert het verbeteren van oude aangiftes wel een grotere kans op strafvermindering op. “Daarom zeg ik: stap zelf naar voren.”

In het reine met jezelf komen

Na het verbeteren van oude aangiften moet de achterstallige belasting alsnog worden betaald, plus de rente daarop en een boete. Maar dan is de bitcoin-bezitter wel weer ‘in het reine met zichzelf’ en met de overheid, stelt Jansen de Lannoy.

Nederland telt zo’n 1,6 miljoen cryptobeleggers, meldde onderzoeksbureau Kantar onlangs. Anke Feenstra, strafadvocaat en partner bij Hertoghs Advocaten, merkt dat haar cliënten niet allemaal weten dat zij een foute aangifte doen als zij bitcoins niet opgeven.

“Langzaam wordt de bewustwording hiervan wel steeds groter”, zegt ze. “Maar een paar jaar geleden, toen veel mensen instapten met hun spaargeld, was dat bewustzijn er nog minder dan nu.”

In die paar jaar tijd is bitcoin enorm in waarde gestegen, tot aan 69.000 dollar voor één munt in november. Begin 2017 was een bitcoin nog slechts zo’n duizend dollar waard, dus wie toen instapte heeft een enorme waardestijging meegemaakt. De fiscus kan met navorderingen 5 jaar terug in de tijd gaan.

Meer dan een ton of zelfs meer dan een miljoen euro

“Veel van mijn cliënten hebben ooit een paar duizend euro ingelegd”, zegt Marco Bik, partner bij Jongbloed Fiscaal Juristen in Enschede. “Zij zitten nu boven de ton met dat vermogen, en enkelen hebben zelfs meer dan een miljoen.” Ook Bik zegt dat veel van deze beleggers niet weten dat zij die bedragen moesten invullen op de aangifte.

De nieuwe EU-richtlijn – Dac8 in jargon – staat al op papier en doorliep vorig jaar de consultatieronde. Het is nog niet zeker of alle onderdelen in de richtlijn overeind blijven, sommige vergaande plannen van de Europese Commissie lijken volgens experts technisch moeilijk uitvoerbaar.

Maar dat de fiscus straks mag meekijken in de boekhouding van cryptobedrijven om zicht te krijgen op cryptovermogens: dat lijkt sowieso door te gaan, zeggen alle advocaten en adviseurs die Trouw sprak.

Dat komt mede doordat invoering relatief simpel is: Nederlandse cryptobedrijven moeten op last van anti-witwaswetgeving ook nu al bijhouden wie hun klanten zijn en hoeveel vermogen zij hebben.

Fons Overwater, voorzitter van het Register Belastingadviseurs, weet niet hoeveel belastingadviseurs hun klanten erover benaderen. Wel zegt hij “dat je ervan uit kunt gaan dat de meeste adviseurs dit soort nieuwe wetgeving meenemen in algemene nieuwsbrieven aan hun cliënten”.

