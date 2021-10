Wethouders: ‘Verhoog bijstand met 200 euro, anders komen er veel armen bij’

De hoogte van de bijstandsuitkering zou ‘op zeer korte termijn’ flink omhoog moeten. Gebeurt dat niet, dan neemt het aantal mensen in armoede de komende jaren met nog eens een kwart toe. Dat schrijven wethouders Rutger Groot Wassink (GroenLinks, Amsterdam) en Peter Heijkoop (CDA, Dordrecht) in een gepeperde oproep aan de partijen die over een nieuw kabinet gaan onderhandelen.

“Waar links en rechts elkaar over elkaar heen buitelen met oplossingen voor de woningmarkt en vrijwel alle partijen reikhalzend uitkijken naar werkend klimaatbeleid, blijft het rondom het derde fundamentele maatschappelijk vraagstuk angstvallig stil”, constateren zij. “De afnemende bestaanszekerheid van steeds grotere groepen mensen vraagt op korte termijn om fundamentele ingrepen.”

Structureel te laag

De twee gemeentebestuurders verwijzen daarbij onder meer naar onderzoek van budgetinstituut Nibud. Daaruit bleek onder meer dat de hoogte van de bijstand eigenlijk structureel te laag is om van rond te komen. Dat komt bijvoorbeeld door toenemende woon- en energiekosten. Maar pijnpunt is ook dat de bijstand sinds 2012 en tot 2035 in feite stap voor stap steeds een beetje omlaag gaat. Dit komt door de afbouw van de zogeheten ‘dubbele heffingskorting’, een belastingvoordeel dat op de lange termijn komt te vervallen.

“Je ziet al jaren een sluimerende erosie van de bestaanszekerheid”, vindt Groot Wassink. “Dat terwijl het gewoon in Artikel 20 van de grondwet staat. ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid’.” Die zorgplicht vervult de overheid nu onvoldoende, vindt hij.

Heijkoop wijst er bovendien op dat de maatschappelijke kosten van een toenemend aantal mensen in armoede hoog zijn. “We zien in gemeenten steeds voorbeelden langskomen van mensen bij wie een klein tekort uiteindelijk tot een opstapeling van problemen leidt.” Dat kost de samenleving via bijvoorbeeld incassokosten, zorg en hulpverlening óók geld, benadrukt hij.

200 euro erbij

Hoeveel geld er dan bij de bijstand zou moeten? De twee wethouders komen tot ongeveer 200 euro per maand, gebaseerd op de berekeningen van het Nibud. “Een provocatief bedrag”, noemt Groot Wassink het. “En alleen met die verhoging ben je er niet”, benadrukt Heijkoop. “Minstens zo belangrijk is dat het sociale stelsel op de schop gaat. Als je de uitkeringen verhoogt, zul je dat ook met het minimumloon moeten doen. Anders los je het fundamentele probleem niet op.”

De twee wethouders vroegen al eerder aandacht voor armoede en bestaanszekerheid. Met een gezamenlijk ‘deltaplan’, maar ook in breder verband via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die een paar maanden terug al om een ‘fundamentele herziening’ van de Participatiewet vroeg. “Ik merk in mijn eigen partij dat er best aandacht is voor het thema”, benadrukt CDA’er Heijkoop. “Maar als het de laatste dagen over extra miljarden gaat, dan valt dit thema daar net weer buiten. Daarom willen we nóg een keer het belang benadrukken.”

