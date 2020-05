Werknemers in distributiecentra van supermarkten lopen grote kans op besmetting met het coronavirus

Door de grote vraag naar thuisbezorgde boodschappen en de relatief krappe inrichting van de magazijnen, kunnen werknemers in distributiecentra onvoldoende afstand houden tot elkaar. Geen enkele controle-instantie ziet toe op de arbeidsomstandigheden in de centra. Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met De Groene Amsterdammer en radioprogramma ‘Argos’, dat zaterdag in de uitzending aandacht besteedt aan de problematiek.

Voor het onderzoek is met bijna dertig werknemers van online-distributiecentra van Albert Heijn en Jumbo gesproken. Een uitbraak van het coronavirus in de distributiecentra ‘is een kwestie van tijd’, zegt viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen na bestudering van door werknemers aangeleverde foto’s en filmpjes over hun werkomstandigheden.

In de distributiecentra zijn veiligheidsvoorschriften van kracht, zoals pijlen die eenrichtingsverkeer aangeven in gangpaden. Mede door de toegenomen drukte is afstand houden in de praktijk echter ‘onmogelijk’, zeggen de werknemers. Eind maart stelden medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn Online in Rotterdam een petitie op die door 181 medewerkers werd ondertekend. Zij vragen onder meer ‘geen nieuwe medewerkers aan te nemen, omdat er al teveel werken in een shift’.

Nodige maatregelen

Toch heeft Albert Heijn meer medewerkers aangetrokken, zegt het bedrijf in een reactie. Een woordvoerder benadrukt dat het met alle maatregelen die zijn getroffen absoluut mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Jumbo heeft ook extra medewerkers aangesteld, en stelt eveneens alle nodige maatregelen te treffen om de gezondheid en veiligheid van medewerkers voorop te kunnen stellen.

Controlerende instanties wijzen naar elkaar. Geen van de instanties komt daadwerkelijk over de vloer in de distributiecentra, blijkt uit het onderzoek. De Inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) doet bij klachten alleen telefonisch navraag. De inspectie zegt dat ze niet is aangesteld voor het toezicht op coronamaatregelen. Uiteraard moet ze wel optreden als er in een bedrijf ongezonde en onveilige situaties zijn als gevolg van het risico op besmetting met corona, meldt een woordvoerder.

Toch blijft de handhaving vooral een taak van de gemeenten en politie, zegt de Inspectie SZW. Maar de politie controleert enkel ‘tot aan de voordeur’, en gemeenten blijken zelden op de hoogte van hun verantwoordelijkheid of geven er geen prioriteit aan. Investico deed navraag bij meer dan twintig gemeenten. Alleen Zaandam en Waalwijk zeggen controles uit te voeren bij de distributiecentra zelf.

