Werkgeversorganisaties vrezen een tweede lockdown: Hou je aan de regels!

“Trek alles uit de kast om een tweede golf en lockdown te voorkomen!” Die oproep doen VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in een brief aan alle leden, en ter kennisgeving ook aan de betrokken ministers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het IPO (provincies). Spreek anderen er ook op aan als zij zich niet aan de gedragsregels houden, zeggen Thijssen en Vonhof in de brief.

De ondernemersorganisaties zijn verontrust over het oplopende aantal Covid-19-besmettingen. “Als dit zo doorgaat, raakt de zorg opnieuw overbelast en zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daar over gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen”, aldus de twee organisaties in de brief.

Omdat ze de indruk hebben dat de aandacht voor de regels verslapt, roepen zij iedereen op om de protocollen strikt na te leven. En bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders, menen zij. Bedrijven, winkels, bouwlocaties en fabrieken zijn immers plekken waar veel mensen elkaar treffen.

Een thuiskantoor in de tuin.

Werk thuis, waar het maar enigszins kan

Tegen de achterban zeggen ze daarom: zorg dat werknemers met klachten echt thuis blijven. En ook: waar het maar enigszins kan, werk thuis. Zorg dat werknemers, klanten en bezoekers anderhalve meter afstand houden. En houd of maak de hygiënemaatregelen goed zichtbaar: zoals markering op de vloer, kuchschermen bij de kassa of balie.

Het is hard gegaan. In hartje zomer werd nog stilletjes gemijmerd over het wat loslaten van de regels. Hoe fijn zou het zijn voor de horeca en cultuursector als zij niet meer hoefden te letten op anderhalve meter afstand? Maar ook kantoren zouden dan bevrijd zijn van looplijnen, de werknemers kunnen weer naast elkaar werken in plaats van alleen achter een computer thuis.

Alles is nu anders. Uit vrees voor een lockdown doen de werkgeversorganisaties ‘een klemmend beroep’ om niet alleen zelf de zaakjes weer op orde te hebben of houden, maar ook contact op te nemen met lokale bestuurders en/of de veiligheidsregio’s als ze misstanden zien in de buurt van hun onderneming. Het stilleggen van het land bezorgde de economie in het tweede kwartaal al ruim 8 procent krimp. De voorspelling van het Centraal Planbureau voor 2021 is een groei van 3,5 procent, maar dan moet er geen tweede lockdown komen.

De samenleving draaiende houden door te testen

De werkgeversorganisaties zeggen dat er grote onrust is bij hun leden over de lange wachttijden bij de GGD-en. Ze vrezen capaciteitsproblemen als er niet veel forser wordt ingezet op testen, zeker nu het aantal gewone verkoudheidsklachten toeneemt en steeds meer mensen uit voorzorg in thuisquarantaine moeten. VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat er grote haast gemaakt wordt met testen. “Daarmee kunnen we veel meer coronabesmettingen opsporen én de samenleving open houden.”

Want dat is het belangrijkste: de samenleving moet blijven draaien, de ondernemer moet weer durven investeren en de consument moet blijven uitgeven. Thijssen en Vonhof waarschuwen: “De kosten van testen zijn niets vergeleken met de miljardenschade die de samenleving oploopt als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen.”

