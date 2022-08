Werkgeversclub komt deze week twee keer langs bij bemiddelaar Johan Remkes

Zuivelbedrijven zoals FrieslandCampina komen niet. Veevoerfabrikant ForFarmers komt niet. En de organisatie die de supermarktbranche vertegenwoordigt, meldt zich ook niet bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Maar werkgeversorganisatie VNO-NCW komt wel. Twee keer zelfs, woensdag en donderdag.

Woensdag vergezelt VNO-NCW de brancheorganisatie van bouwers, Bouwend Nederland, en MKB Nederland. Donderdag deelt VNO-NCW de gesprekstafel met wat een zegsman ‘de ketenpartijen’ noemt: de ondernemingen en banken rondom de landbouwsector.

Een lastig pakket

Op het oog zit VNO-NCW in een lastig parket. Aan de ene kant zitten er bedrijven in haar achterban die weinig of niets op hebben met strenge maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken.

Aan de andere kant krijgen bouwbedrijven momenteel vaak geen vergunning om woningen te bouwen of infrastructuur aan te leggen. Zij zijn er juist bij gebaat als de landbouw de uitstoot van stikstof snel reduceert.

Volgens de zegsman van VNO-NCW is de situatie minder bijzonder dan ze lijkt. “We hebben wel vaker belangentegenstellingen binnen onze achterban”, klinkt het luchtig. “We streven ernaar snel uit deze impasse en sfeer van polarisatie te komen.

Er moet een oplossing komen waarbij de boeren, de economie en de natuur zijn gebaat.” Wat VNO-NCW precies zal zeggen tegen Remkes wil de zegsman niet kwijt.

Oud plan uit de la

Het zou goed kunnen dat VNO-NCW Remkes wijst op het plan dat vijf organisaties ruim een jaar geleden in de aanloop naar de kabinetsformatie presenteerden. Het ging om een opmerkelijk verbond, want het plan kwam van LTO Nederland, vertegenwoordiger van de boeren, VNO-NCW, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en de Stichting Natuur en Milieu.

De vijf organisaties bepleitten een beperking van de stikstofuitstoot van 40 procent. Dat was meer dan in de toenmalige kabinetsplannen, maar minder dan in de huidige plannen van minister Van der Wal. Het kabinet moest daarvoor 1,7 miljard euro per jaar uittrekken, ruim 15 miljard euro in totaal. Dat geld zou onder meer kunnen worden besteed aan het verplaatsen van veehouderijen, op vrijwillige basis, en aan de bouw van milieuvriendelijkere stallen.

De vijf organisaties stelden verder voor het stikstofprobleem lokaal op te lossen: niet door de rijksoverheid maar door de provincies, in samenwerking met boeren in het betreffende gebied.

Of dat plan voor Remkes als een soort vertrekpunt kan dienen, valt nog te bezien. Het radicale Farmers Defence Force veegde er destijds meteen de vloer mee aan. Aan de andere kant van het spectrum gold dat ook voor organisaties als Greenpeace en Milieudefensie die het plan als ‘een slap compromis’ betitelden.

Lees ook:

Een week vol stikstofgesprekken, maar wie wil daadwerkelijk met Remkes praten?

Johan Remkes wacht een drukke week: natuurclubs, industrie én bedrijven uit de landbouwsector komen langs om de stikstofcrisis te bespreken. Het gesprek met de landbouwketen zal het ingewikkeldst zijn.