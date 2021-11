Werkgevers willen werknemers om een coronapas kunnen vragen, wat schieten ze daarmee op?

Waarom willen bedrijven hun personeel kunnen controleren?

“Sommige werkgevers vinden dat fijn. Bijvoorbeeld omdat ze het krom vinden dat ze bij hun klanten een coronacheck kunnen doen, maar hun eigen medewerkers niet. Dat is nu bijvoorbeeld het geval in de evenementensector en de horeca. Door op een bewijs te controleren, willen ze de besmettingen onder personeel tegengaan en beperken. Want bij mensen die hersteld zijn van corona, zich hebben laten testen of zijn gevaccineerd, is de kans dat zij het virus overbrengen kleiner. Bovendien beschermen werkgevers zo ook ongevaccineerden, die een stuk zieker kunnen worden van corona dan hun collega's die gevaccineerd zijn.”

Iedere dag iemand bij de deur QR-codes laten controleren, dat kost toch extra tijd en werk en menskracht?

“We zeggen niet dat alle bedrijven hun personeel moeten controleren. We willen alleen dat het wettelijk mogelijk wordt voor de werkgevers die daar behoefte aan hebben. Bedrijven moeten zelf weten wat ze daar vervolgens mee doen. Een controle bij de ingang van een werkplek is zeker niet de enige optie. Je kunt als bedrijf ook helemaal geen controles uitvoeren, maar wel laten weten dat je ervan uitgaat dat de mensen die naar het werk komen getest, gevaccineerd of net hersteld zijn. Dan hoeft het dus ook niet veel tijd te kosten.”

Wat als dan blijkt dat de helft van het personeel geen coronabewijs kan of wil laten zien? Wie gaat het werk dan doen, zeker nu de personeelstekorten groot zijn?

“Je hoeft mensen niet direct naar huis te sturen als ze geen groen vinkje krijgen bij het scannen van hun QR-code. Je kunt een alternatieve werkplek aanbieden met wat meer afstand tot collega's of mensen laten thuiswerken. En op sommige werkplekken zal er sowieso genoeg afstand zijn van anderen, denk bijvoorbeeld aan chauffeurs in hun vrachtwagen of werknemers die in een grote fabriekshal staan. Waar dat geen optie is, kun je andere afspraken met elkaar maken. In nieuwe wetgeving zou je kunnen vermelden welke conclusies werkgevers mogen trekken als een medewerker niet wil meewerken aan een coronacheck en er geen alternatieven zijn. Maar een coronacheckbewijs bevat mensen die hersteld, getest of gevaccineerd zijn. Je zou toch denken dat een werknemer aan één van die drie kan voldoen.

Zet dit de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers maar ook tussen werknemers onderling niet op scherp?

“Veel bedrijven vinden de huidige situatie juist onprettig. Omdat de wetgeving nu een grijs gebied is. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek maar ze mogen niet vragen wie er getest, gevaccineerd of van corona hersteld zijn. Of nou ja, ze mogen er wel naar vragen, maar een werknemer hoeft geen antwoord te geven. Dat zorgt voor spanningen.”

En wie moet dan de installateur of schoonmaker controleren die wordt ingevlogen door een ander bedrijf en per dag in meerdere bedrijfspanden rondloopt?

“Het gaat natuurlijk in eerste instantie om het controleren van eigen personeel. Het ligt voor de hand om externe mensen op dezelfde manier te behandelen. Maar dat is vooruitlopen op de zaken.”

Schoonmaakbaas Abdel Adraoui: Het kan zijn dat we opdrachten moeten weigeren Hij ziet het al voor zich. De rijen voor de ingang van zijn klanten omdat ze een coronabewijs willen zien. En zijn medewerkers – in totaal 15 schoonmakers – die dan soms twee of drie keer per dag in zo’n rij moeten staan. Abdel Adraoui, mede-eigenaar van schoonmaakbedrijf Clean Heroes, ziet het niet zitten dat werkgevers in de toekomst om een coronabewijs mogen vragen. Zijn medewerkers – verspreid over een groot deel van het land – maken vaak meerdere kantoren, scholen, bouwplaatsen of fabrieken schoon, soms zelfs op één dag. Het is volgens Adraoui nu al zo goed als onmogelijk om nieuw personeel te werven. “Als ze er waren had ik zo 10 man extra aangenomen.” Er is zoveel vraag naar zijn schoonmaakdiensten dat hij regelmatig nee moet verkopen aan nieuwe opdrachtgevers. Als werkgevers straks misschien mogen vragen naar een coronapas, kan het zijn dat sommige van zijn mensen uitvallen. Omdat ze niet getest, gevaccineerd of hersteld zijn van corona of uit principe geen QR-code willen laten zien. Dat zou een ramp zijn voor zijn bedrijf en dus hoopt hij vurig dat het niet gaat gebeuren. Wat als het er toch doorkomt en een van zijn klanten controles gaat uitvoeren? “Dan sluit ik niet uit dat we sommige opdrachten gaan weigeren, omdat het gewoon te veel gedoe is”, zegt hij.

