Werkgevers voeren de druk op om naar werk te komen

Wie thuis kan werken, moet dat doen. Dat is de duidelijke boodschap die premier Mark Rutte in zijn laatste persconferentie herhaalde. Doordat zoveel mogelijk mensen thuis werken, worden sociale contacten beperkt en het openbaar vervoer ontlast. Dit alles geeft het coronavirus minder kans zich te verspreiden.

Desondanks ziet vakbond CNV dat tientallen werkgevers personeel opjutten om toch weer op de werkvloer te verschijnen. “Met name in kantooromgevingen voeren werkgevers de druk op”, zegt Piet Fortuin voorzitter van vakbond CNV. “En dat zijn werknemers die prima in staat zijn om hun werk vanuit huis te doen.” Het aantal meldingen door personeel neemt toe sinds de het kabinet versoepelingen in het lockdownbeleid bekend heeft gemaakt.

Volgens Fortuin zijn de argumenten van werkgevers om personeel toch naar werk te laten komen vaak flinterdun. “Omdat het beter zou zijn voor het groepsgevoel om weer in één ruimte met collega’s te werken en omdat vergaderingen dan soepeler verlopen.” Er zijn ook werkgevers die vinden dat werknemers nu wel lang genoeg thuis hebben gezeten, aldus Fortuin. “Die zeggen gewoon dat het wel tijd is om weer naar kantoor komen.”

Of dat mag? “Nee”, zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. “Wanneer het mogelijk is om je werk thuis te doen, dan moet je op dit moment thuiswerken”, zegt hij. “Een werkgever mag nu niet eisen dat je op de werkvloer verschijnt. En als een werkgever dat toch doet, moet daar wel een hele goede reden voor zijn.”

Wantrouwen

Besselink benadrukt dat redenen als ‘zo kunnen collega’s makkelijk overleggen’, niet goed genoeg zijn. “Er zijn inmiddels zoveel manieren om online te vergaderen dat zo’n reden - ook juridisch gezien - nogal zwak is.” Maar als het werk alleen maar fysiek op de werkplek kan worden uitgevoerd - en de werkgever zorgt voor een veilige en gezonde werkplek - dan moet je wel komen. “Anders is er namelijk sprake van werkweigering.”

De vakbond vermoedt dat achter veel van de argumenten om personeel naar het werk te laten komen, een vorm van wantrouwen zit. “Er zijn veel werkgevers die hun mensen weer willen zien om hun werkzaamheden beter te kunnen controleren.”

Volgens Besselink kun je prima bepleiten waarom je - als je thuis kunt werken - niet komt. “Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan”, weet Fortuin. “Het is lastig om nee te zeggen tegen je werkgever, zeker in crisistijd.”

Vakbond FNV krijgt vooralsnog geen meldingen binnen van werknemers die gedwongen worden om op kantoor te verschijnen.

