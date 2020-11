Werkgevers: Twee dagen thuiswerken wordt de norm, dus de vergoedingen moeten veranderen

Werkgevers verwachten dat ook na afloop van de coronacrisis medewerkers meerdere dagen per week zullen thuiswerken. Dus moeten de vergoeding voor woon-werkverkeer veranderen én willen werkgevers dat thuiswerkvergoedingen belastingvrij worden. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN op basis van een enquête onder honderden leden.

AWVN adviseert werkgevers die reiskosten en/of thuiswerkkosten willen vergoeden om een ‘waar-je-werktbudget’ in te voeren. Uit zo’n per werknemer vast te stellen potje kan de werkgever de betreffende vergoedingen betalen naargelang van de gemaakte kosten en het aantal gereisde kilometers.

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat 95 procent van de werkgevers verwacht dat hun medewerkers na afloop van de coronacrisis één of meerdere dagen thuiswerken. Twee dagen per week thuiswerken lijkt daarbij de norm.

Een op de vijf deelnemende werkgevers geeft nu al een thuiswerkvergoeding aan medewerkers. Een thuiswerkvergoeding is vooral populair binnen de publieke sector en bij grotere organisaties (vanaf 5000 medewerkers). Daarbij is een bedrag van 2 euro per dag gebruikelijk. Dit komt overeen met het bedrag dat werknemers volgens het Nibud aan extra kosten maken als zij thuiswerken.

Twee van de vijf werkgevers ervaren binnen de huidige belastingwetgeving beperkingen voor het thuiswerkbeleid. Werkgevers zouden graag zien dat een thuiswerkvergoeding belastingvrij kan worden gegeven, net als de woon-werkvergoeding.

Werkgevers kunnen nu nog reiskosten belastingvrij uitkeren, maar per 1 januari 2021 vervalt dit voordeel. Daarnaast is er nog geen belastingvoordeel voor een thuiswerkvergoeding. Twee op de vijf werkgevers zegt tegen de AWVN dat de huidige belastingwetgeving hen beperkt in het uitkeren van geld voor thuiswerken.

Een speciaal budget per werknemer

Het merendeel van de ondervraagden geeft aan de bestaande vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken te willen aanpassen. Werkgevers denken dan na over een thuiswerkvergoeding en een lager bedrag voor reiskosten. Werkgevers willen ook af van de vaste reiskosten en alleen de gemaakte reiskosten betalen. De AWVN adviseert werkgevers die de reis- en thuiswerkkosten willen betalen om een speciaal budget per werknemer hiervoor te maken.

Het overgrote deel van de ondervraagden zorgt ervoor dat werknemers de juiste middelen hebben om thuis te kunnen werken, zeggen ze. Twee op de drie werkgevers zorgt voor een bureau of bureaustoel. Negentig procent van de werkgevers biedt daarnaast ook computers aan, mobiele telefoons of andere apparatuur zoals printers en beeldschermen.

