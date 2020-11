Werkgevers raden hun personeel af de corona-app te gebruiken of verbieden het zelfs. Vakbond CNV kreeg daarover tientallen meldingen binnen. Vakbond FNV ziet hetzelfde. Volgens arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS mogen werkgevers dit helemaal niet doen. “Het installeren en gebruiken van de corona-app is een persoonlijke keuze, daar mag een baas niets over zeggen. Ook niet als de app tijdens werktijd aanstaat.”

Toch doen sommige werkgevers dat wel. Vakbond CNV ziet het met name in de retail en de industrie. “Werkgevers in die sectoren willen niet dat hun personeel de CoronaMelder installeert. Zij zijn bang dat ze bij iedere melding van de app hun werknemers tien dagen kwijt zijn, omdat ze dan in quarantaine moeten”, zegt voorzitter van de vakbond, Piet Fortuin.

Werkgevers zijn bang dat hiermee hun verzuimkosten stijgen en de productie stil komt te liggen. “Dit speelt vooral bij kleine ondernemers - met maximaal negen werknemers - die niet vanuit huis kunnen werken”, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL). “Denk aan schilders, schoonmakers en vrachtwagenchauffeurs.”

Ongelijke machtsverhouding

Zulke ondernemingen zijn afhankelijk van de fysieke aanwezigheid van hun werknemers, zegt hij. “Het gaat om werkgevers die al hard zijn geraakt door de eerste lockdown en nu bang zijn dat hun zaak het niet overleeft als ze werknemers voor tien dagen moeten missen.” Dat werkgevers het gebruik van de app ook echt verbieden, ziet hij niet.

Volgens arbeidsjurist Besselink mag een werkgever het gebruik van de app nooit verbieden, ook niet als hij het vriendelijk vraagt. “Een werknemer is voor zijn werk afhankelijk van een werkgever, de machtsverhoudingen zijn daarom nooit gelijk. Als een werkgever zoiets vraagt – op welke manier dan ook - zullen veel werknemers dat niet als een vrijwillige keuze ervaren en zich verplicht voelen - zeker in deze crisistijd - het advies op te volgen”, zegt Besselink.

FNV stelt dat eerder al aan sommige buschauffeurs in het streekvervoer en aan zorgmedewerkers is gevraagd om de corona-app uit te zetten tijdens werktijd. Voor beide beroepen geldt dat zij dagelijks met zoveel verschillende mensen in contact komen, dat de kans groot is dat daar iemand bij zit die besmet is met het virus.

Dit speelde eerder bij busmaatschappij Qbuzz. Die noemde de CoronaMelder ‘niet waterdicht’. In een interne mededeling aan het personeel stond dat medewerkers ervoor konden kiezen om, zolang ze aan het werk waren, bluetooth op hun apparaat uit te zetten. Daardoor zouden ze geen meldingen van de app meer krijgen, laat vakbond FNV weten.

Sneltesten kunnen een oplossing zijn

Buschauffeurs die de app tijdens werktijd aan laten staan, hebben veel kans om een melding te krijgen. Je krijgt namelijk een notificatie van de app als er meer dan een kwartier een bluetoothverbinding wordt gemaakt met iemand die positief is getest op het coronavirus en de app ook aan heeft staan. Omdat bluetooth niet zo precies is, kan dat ook gebeuren als je achterin de bus zit, op 10 meter afstand van de chauffeur.

Volgens de werkgevers in het streekvervoer zegt zo’n notificatie weinig over de gezondheid van buschauffeurs die aan het werk zijn, omdat zij vaak niet direct in contact komen met besmette passagiers. Buschauffeurs zitten namelijk achter een spatscherm en in de zorg dragen mensen vaak beschermende kleding, zoals een medisch mondkapje.

Verklaarbaar of niet, volgens CNV is het zorgelijk dat werkgevers hun personeel afraden of zelfs verbieden om de corona-app te gebruiken. “Dit vergroot de kans op coronabesmettingen op de werkvloer”, aldus de vakbondsvoorzitter. Zowel CNV en FNV pleiten voor een quarantainefonds vanuit de overheid, waarmee werkgevers verzuimkosten kunnen dekken.

De beloofde toegang tot meer sneltesten kan volgens FNV ook helpen. “Als de CoronaMelder een notificatie geeft en je kunt je onmiddellijk laten testen en krijgt ook snel een uitslag, dan kunnen werknemers bij een negatieve uitslag meteen weer aan het werk.”

