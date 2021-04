Werkgevers en werknemers willen na vaccin ook een economisch herstelplan

Wanneer de grootste ondernemersvereniging (VNO-NCW) en de grootste werknemersorganisatie (FNV) met elkaar gaan optrekken, weet je dat er iets aan de hand is. De toekomst van werknemers en werkgevers is na een jaar met Covid-19 zo onzeker, zeggen de partijen, dat het demissionair kabinet met een nationaal herstelplan moet komen.

Als het aan FNV-voorzitter Tuur Elzinga en VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen ligt, komt zo’n plan voor de komende jaren er nog vóór 1 juni. Dat schrijven ze in een open brief waarmee de twee op donderdagochtend naar buiten zijn gekomen.

De partijen doen zelf alvast een voorzet. Ze stellen dat de huidige coronasteunmaatregelen in ieder geval tot eind dit jaar moeten doorlopen. “Alleen zo leggen we in afwachting van een nieuw kabinet en in deze onzekere tijd de basis voor echt herstel. Het doet tegelijkertijd recht aan het breed gedeelde gevoel om met spoed te doen wat nodig is voor het land”, staat in de brief. De huidige steunmaatregelen lopen per 1 juli af.

Geen belastingverhogingen en bezuinigingen

Een ander belangrijk punt dat ze graag opgenomen zien worden, is het achterwege laten van belastingverhogingen en bezuinigingen. “Een belangrijke les van de laatste financiële crisis is dat herstel niet in de knop moet worden gebroken door lastenverzwaringen en bezuinigingen”, schrijven de twee. Tijdens de vorige crisis werd flink bezuinigd op sectoren zoals de zorg en het onderwijs, die aanpak kreeg de afgelopen jaren veel kritiek.

Elzinga en Thijssen willen verder ‘fondsen realiseren om het eigen vermogen van bedrijven te stutten, zodat zij weer kunnen investeren, want investeringen zijn de motor van herstel’, zeggen ze. Ondernemers moeten bovendien tien jaar de gelegenheid krijgen om hun schulden aan de overheid gespreid terug te betalen.

Veel meer tijd voor aflossing

Mensen, onder wie veel jongeren en ondernemers, die door de coronacrisis in de schulden zijn terechtgekomen, moeten via een speciaal waarborgfonds problematische schulden kunnen laten overnemen. Hierdoor krijgen ze volgens FNV en VNO-NCW rust en veel meer tijd voor aflossing en het maken van een ‘echt nieuwe start'. Dit waarborgfonds moet vanaf medio 2021 in werking treden.

De voorzitters pleiten verder voor meer mogelijkheden voor oudere werknemers om vervroegd met pensioen te gaan en plaats te maken voor jongeren. Een nationaal jongeren-om-en-bijscholingsprogramma moet jongeren die uit het arbeidsproces zijn geraakt of er nog niet in zijn gekomen, klaarstomen voor sectoren waar veel vraag is naar personeel.

