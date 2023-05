Werken met luchtvracht is zwaar, ongezond en onveilig

De meesten werken er al redelijk lang, gemiddeld zo’n zeven jaar. Maar vraag of ze verwachten er ook gezond hun pensioen te halen, dan zegt twee derde van de medewerkers van de afdeling Vracht van Schiphol: nee.

En dat is niet zo vreemd als je kijkt naar de uitkomsten van een enquête van vakbond FNV, die door 230 van de 1750 werknemers werd ingevuld. De helft zegt zich al moe te voelen bij het opstaan, twee derde voelt zich aan het eind van de dag leeg. Rug- en nekklachten komen veelvuldig voor, grotendeels het gevolg van het zware werk.

Dat beveiligers op Schiphol het zwaar hebben, is bekend – zeker nadat het tekort aan personeel vorig jaar voor lange wachtrijen bij de gates zorgden. Ook voor het werk van bagagesjouwers, incheckpersoneel en platformmedewerkers heeft de Schiphol-directie de laatste tijd wel oog. Interim-topman Ruud Sondag sprak kort na zijn aantreden, een half jaar geleden, zelfs zijn verbazing uit over de beroerde omstandigheden waaronder zij vaak hun werk moeten doen.

Het werk moet zo goedkoop mogelijk gedaan

Maar medewerkers van de afdeling Vracht (Cargo) van Schiphol bleven tot nu toe buiten beeld, zegt Jaap de Bie van de FNV. Net als voor de beveiliging en de schoonmaak huurt Schiphol voor het werk dat daar moet gebeuren meerdere bedrijven in. De vier vrachtafhandelaars die nu op Schiphol werken, hebben die opdracht binnengesleept door hun diensten zo goedkoop mogelijk aan te bieden.

Daardoor lukt het Schiphol om met zijn tarieven voor het afhandelen van vracht (zoals bloemen, telefoons, auto’s, medicijnen, dieren) onder die van veel andere vliegvelden in Europa te houden. “Het is een race naar beneden, en die is bewust gecreëerd”, zegt De Bie. “Net als elders op Schiphol. Het personeel is daarvan de dupe.”

Hoe dat uitpakt, is uit de enquêteresultaten af te lezen. Slechts 15 procent zegt dat er altijd of vaak tijd genoeg is om het werk ‘veilig en gezond’ te doen. 80 procent vindt het werk lichamelijk zwaar. 90 procent klaagt over werkdruk en onderbezetting. Dat zorgt ook voor gevaarlijke situaties, maar met kritiek daarop wordt volgens zo’n 70 procent niets gedaan.

Muizen en ratten in de kantine

“Probeer maar eens met vijf ton vracht in één keer af te stoppen”, zegt een medewerker in de enquête. “Je moet voortdurend alert zijn”, vult een ander aan. “Als die klap komt, is die ook keihard.” Wat ook niet helpt, is dat het materieel niet altijd in orde is. “Stroomdraden die kapot zijn en over de vloer liggen, stekkerdozen overal en vooral kapot.” In de kantine lopen muizen en ratten rond, in de loodsen is het ‘s winters ‘stervenskoud’ en het tocht zo dat ‘de documenten af en toe van de balie waaien’.

De FNV ziet een oplossing in een cao voor de vier afhandelingsbedrijven. De bond wil dat elke werknemer minstens 14 euro per uur gaat verdienen. Ook moet per vliegtuigsoort en type belading vastgelegd worden hoeveel mensen minstens moeten worden ingezet voor het afhandelen ervan.

FNV’er De Bie heeft de enquêteresultaten aangeboden aan het hoofd van Cargo, Joost van Doesburg. Die was tot begin dit jaar campagneleider van de FNV op Schiphol. Ook hij hamerde destijds op de gevolgen van de ‘race naar beneden’ op het vliegveld. Er gebeurt echt wel iets, zegt hij nu. “Er zijn werkafspraken met afhandelaars die bijdragen aan een veilige en gezonde werkplek. Wij willen dat dat gepaard gaat met een werkdruk die acceptabel is en met een goede beloning. Het FNV-onderzoek toont deze noodzaak nogmaals aan.”

