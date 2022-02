Werken in een winkel? Zonder snoepreisje of gratis cursus vind je geen personeel meer

Als je kunt kiezen kun je ook veel eisen. Dat merken ze bij chocolaterie Pierre in Haarlem maar al te goed als ze weer eens op zoek zijn naar medewerkers. En dat is vaak. “We hebben een constant tekort. Zeker nu we binnenkort beginnen met de verkoop van schepijs zoeken we weer mensen”, zegt Jeffrey van Soest van de Haarlemse chocolaterie, die ook een filiaal in Hillegom heeft.

Vooral jongeren weten wat ze waard zijn op een krappe arbeidsmarkt en eisen nogal wat, merkt hij: “Ze willen toch wel minstens één vrije zaterdag in de maand. En liefst ook nog even tussendoor een reisje naar Parijs kunnen maken. Je moet dus iets extra’s bieden. Wij doen dat door bijvoorbeeld een barista-cursus aan te bieden of gratis ijs en gratis bonbons.”

Nu er weer volop kan worden gewinkeld – met steeds minder beperkingen – kan ook het winkelpersoneel aan de bak. Om de klant zich weer koning te laten voelen zijn veel medewerkers nodig. Verkopers, inkopers, marketeers, cais­sières, vakkenvullers, kantoorpersoneel, magazijnmedewerkers, etaleurs; er gaan heel wat banen en mensen schuil achter een dagje shoppen.

Vraag is geëxplodeerd

Met die banen zit het wel goed. Die zijn er in overvloed. Maar mensen zijn er bijna niet. Dat is al heel lang zo, maar sinds de versoepelingen is de vraag naar winkelpersoneel geëxplodeerd. Het aantal mensen dat een baan in een winkel heeft is wel toegenomen. Na een daling tijdens de eerste lockdown steeg het aantal winkelbanen eind 2020 weer tot 856.000 (vervulde) banen. Dat is niet genoeg om al het winkelwerk te doen.

Er worden in de detailhandel nu zo’n 35.000 mensen gezocht. Dat komt onder meer doordat winkels tijdens de lockdowns noodgedwongen afscheid namen van oproepkrachten. “Veel van die medewerkers zijn tijdens de coronacrisis naar andere sectoren overgestapt, zoals het onderwijs of de zorg – denk aan de vaccinatielocaties van de GGD”, zegt Paul te Grotenhuis van branchevereniging Inretail.

Het gebrek aan winkelpersoneel is zowel een acuut probleem als een hindernis op de lange termijn, stelt hij. “Er zijn nu nog veel besmettingen die direct impact hebben op de bezetting van winkels. Het gaat om vinden en behouden, voor nu en voor later.” Onderzoek kan daarbij helpen, denkt Te Grotenhuis: “Het houden van exit-gesprekken kan enorm leerzaam zijn. Waarom gaat iemand weg?”

Het tekort aan mankracht beperkt zich niet tot de winkelstraat. Door de enorme toename van webshops ontstaan ook daar zorgwekkend veel onvervulde vacatures. Tijdens de pandemie zijn winkeliers massaal overgestapt op online verkoop, een kanaal waar veel logistiek en techniek bij komt kijken. En, tja, personeel.

“En daar is ook bij ons een heel groot tekort aan”, zegt Marlene ten Ham, directeur van branchevereniging Thuiswinkel.org. “Sorteerders, techpersoneel, logistieke banen, aan alles is een chronisch gebrek. Webshops zijn natuurlijk ook een betrekkelijk nieuwe tak van sport. Met onze e-Academy bieden wij opleidingen om mensen te leren hoe je online kunt ondernemen, maar alle sectoren trekken aan mensen met digitale skills.”

Populair zijn is niet genoeg

Volgens Ten Ham is het personeelstekort zo groot dat zelfs geliefde winkels als Ikea of Hema veel openstaande vacatures hebben. “Een populair merk zijn is niet meer genoeg. Het gaat er tegenwoordig om: wat verdien je en wat voor extra’s krijg je erbij. Met een minimumloon kom je niet meer weg.”

Jeffrey van Soest van chocolaterie Pierre merkt wel dat nog altijd veel mensen het leuk vinden om in een chocolade- en ijswinkel te werken, maar erkent dat de lonen voor winkelpersoneel niet erg hoog zijn. “Maar hoewel wij ook met veel ouderen werken zijn jonge, goedkopere medewerkers noodzakelijk om genoeg marge te behouden.”

Een ‘aanbreng-bonus’ zou nog weleens kunnen werken, denkt hij. “Een medewerker die een vriend of vriendin strikt die hier komt werken krijgt dan een bonus van 75 euro.”

