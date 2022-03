Wereldwijde CO2-uitstoot steeg in 2021 naar record, vooral door groei China en India

Ondanks de coronacrisis die het reizen tussen landen flink moeilijker maakte, en sowieso een rem zette op het dagelijks leven, nam het gebruik van fossiele vervuilende energie enorm toe in 2021. De stijging van 6 procent oftewel 2 miljard ton CO 2 was de grootste ooit gemeten. De heropstart van de wereldeconomie na de coronapandemie en de toegenomen afhankelijkheid van kolen daarbij, speelde een grote rol.

Die toename in het gebruik van kolen hing grotendeels samen met de gestegen gasprijzen. Ook relatief koud weer zorgde voor meer kolenstook. Die brandstofsoort was goed voor 40 procent van de groei in emissies. De uitstoot door kolencentrales bereikte een recordhoogte van 15,3 miljard ton.

In totaal werd er vorig jaar 36,3 miljard ton CO 2 uitgestoten bij het opwekken van energie. Ook de CO 2 -uitstoot door de verbranding van gas zat met 7,5 miljard ton weer ruimschoots boven het niveau van voor de coronacrisis. Die van olie bleef daar nog wel onder met 10,7 miljard ton. Dat hing vooral samen met een beperkt herstel van het wereldwijde transport en met name de luchtvaart.

Ook meer duurzame energie

Hoewel er meer kolen werden gebruikt om energie op te wekken, was de hoeveelheid energie die op duurzame wijze werd opgewekt en de hoeveelheid kernenergie hoger. De hoeveelheid duurzame energie steeg met 500 terawattuur ten opzichte van 2020 en kwam uit op een record van 8000 terawattuur, ofwel 8000 miljard kilowattuur. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt op jaarbasis minder dan 3000 kilowattuur.

In de westerse wereld ligt de CO 2 -uitstoot nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis. In China en India ging de energievraag hard omhoog en werd die grotendeels met kolencentrales opgevangen. Dat leidde in die landen ook tot meer uitstoot. In China is de uitstoot tussen 2019 en 2021 met 750 miljoen ton gestegen.

China was de enige grote economie die zowel in 2020 als in 2021 economische groei doormaakte. Die twee jaar in China hebben de totale daling in de rest van de wereld in dezelfde periode ruimschoots gecompenseerd. Alleen al in 2021 steeg de CO 2 -uitstoot van China tot boven de 11,9 miljard ton, goed voor 33 procent van het wereldwijde totaal.

De stijging van de uitstoot in China was grotendeels het gevolg van een sterke toename van de vraag naar elektriciteit die sterk leunde op steenkool. Met een snelle bbp-groei en extra elektrificatie van energiediensten groeide de vraag naar elektriciteit in China met 10 procent in 2021, sneller dan de economie, die groeide met 8,4 procent. Deze toename van de vraag was de grootste die ooit in China is waargenomen. Ook in India steeg de CO 2 -uitstoot, tot ver boven het niveau van 2019, ook door het vele gebruik van steenkool voor elektriciteitsopwekking.

