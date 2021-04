Wereldwijd treft corona vrouwen harder dan mannen, maar in Nederland valt het mee

De coronacrisis heeft de positie van vrouwen wereldwijd geen goed gedaan. Zij verloren vaker dan mannen hun baan, kregen meer taken in het gezin en dat leverde hen meer stress op. Nederlandse vrouwen werden minder vaak werkloos, en mede daardoor stijgt Nederland op de jaarlijkse gelijksheidsranglijst.

Deze trends zijn vastgelegd in een rapport van het World Economic Forum. Dat platform van bedrijven, politici en bestuurders onderzocht de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in 156 landen. Behalve naar werk en inkomen keken de onderzoekers naar verschillen op het gebied van onderwijs, gezondheid en politieke invloed.

In veel landen zijn vrouwen oververtegenwoordigd in beroepen die extra hard getroffen zijn door de coronapandemie, zoals administratief werk en werk in de horeca. Ze kwamen daardoor verhoudingsgewijs vaker dan mannen op straat te staan.

Taken in het gezin

Dat ligt in Nederland anders, vermoedelijk omdat meer vrouwen hier hoogopgeleid zijn. “Daardoor hebben ze waarschijnlijk vaker werk waarin juist niet veel ontslagen vielen”, zegt Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, die meewerkte aan het onderzoek.

Ook als het gaat om stress als gevolg van het sluiten van kinderopvang en scholen, springen vrouwen in Nederland er net iets beter uit. In veel landen hadden vrouwen daaronder te lijden. Nederlandse vrouwen hebben vaak een deeltijdbaan, legt Volberda uit, waardoor extra taken in het gezin beter zijn op te vangen.

Kantoorbanen verdwijnen

De pandemie kan blijvende gevolgen hebben voor het werk van veel vrouwen, waarschuwt het World Economic Forum. Veel kantoorbanen verdwijnen door digitalisering en informatisering, en de coronacrisis versnelt die trend. Daardoor ontstaan weliswaar nieuwe banen, maar daarin zijn vrouwen juist sterk ondervertegenwoordigd. In Nederland is bijvoorbeeld minder dan 9 procent van de vrouwen opgeleid in de hoek van exacte wetenschap of technologie, tegen een kleine 27 procent van de mannen.

Op de wereldranglijst die het World Economic Forum elk jaar maakt, staat Nederland nu 31ste, zeven plaatsen hoger dan vorig jaar. IJsland staat al jaren bovenaan en ook de Scandinavische landen scoren goed. Daarnaast staan bijvoorbeeld ook Namibië en Rwanda hoog op de lijst, op plaats zes en zeven.

Dat laatste zegt meteen iets over de waarde van de lijst: die gaat niet per se over de vraag of vrouwen het in die landen goed hebben, alleen over het verschil met mannen. “Vrouwen in bijvoorbeeld Rwanda móeten wel werken", zegt Volberda, “anders kunnen ze hun gezin niet onderhouden.”

