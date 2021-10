Welkom Energie is het eerste slachtoffer van de gascrisis, en er staan meer energiebedrijven op omvallen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de vergunning van energiemaatschappij Welkom Energie ingetrokken, omdat het bedrijf niet langer energie kan leveren aan klanten. Ruim 90.000 huishoudens worden daarom overgenomen door Eneco en moeten hoe dan ook fors meer gaan betalen. Betaalde voorschotten en beloofde welkomstpremies worden waarschijnlijk niet terugbetaald.

Kennelijk heeft Welkom Energie zich onvoldoende ingedekt tegen de hoge gasprijzen van nu, kan dat zomaar?

Ieder energiebedrijf moet een vergunning aanvragen om energie te mogen leveren, zegt Tjitte Mastenbroek, woordvoerder van toezichthouder ACM. “Bij het afgeven van een vergunning controleren we of een energieleverancier financieel, technisch en organisatorisch stabiel genoeg is om de levering van gas en elektriciteit aan consumenten te kunnen garanderen. Welkom Energie voldeed aan die regels”, legt hij uit.

De toezichthouder blijft bedrijven ook na het verlenen van een vergunning in de gaten houden. Onder meer door te kijken naar de liquiditeitsprognose, de inkoopstrategie en het aantal klanten. “Welkom Energie kwam zelf naar ons toe met het bericht dat het op 1 november geen leveringszekerheid meer kan bieden, dus hebben we de vergunning ingetrokken”, zegt Mastenbroek.

Zijn de regels voor zo’n vergunning dan wel streng genoeg?

Dat is een vraag aan de politiek, zegt de ACM. “De regels voor een vergunning zijn in de wet vastgelegd”, zegt Mastenbroek. “Wij zien erop toe dat consumenten nooit zonder energie komen te zitten. Maar we kunnen niet voorkomen dat bedrijven in de financiële problemen komen door hun eigen keuzes. We mogen namelijk niet ingrijpen in hun bedrijfsvoering.”

Volgens de Consumentenbond is onduidelijk of het bij Welkom Energie lag aan slechte bedrijfsvoering of aan deze bizarre tijd met extreem hoge gasprijzen. “Welkom Energie is zeker niet de enige die met aanbiedingen heeft gestunt voordat de gasprijs omhoog ging. Het probleem is alleen dat de kleine en nieuwe spelers minder vet op de botten hebben om deze klappen op te vangen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je voor dit soort prijsschommelingen een buffer moet inbouwen”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond.

Staan er meer energiebedrijven op omvallen?

Het Duitse energiebedrijf Enstroga, met een paar duizend klanten in Nederland, zegt volgens de Consumentenbond tegen de eigen klanten dat het vreest failliet te gaan. Het bedrijf probeerde eerder al meerjarige contracten van klanten open te breken om de tarieven te kunnen verhogen, zegt een woordvoerder van de bond. “Het openbreken van vaste contracten mag niet. Zowel wij als de ACM hebben het bedrijf daarop aangesproken.”

Volgens de Consumentenbond stuurt Enstroga nu brieven naar klanten met de oproep om hogere prijzen te accepteren of over te stappen naar een andere leverancier, omdat het bedrijf anders failliet gaat.

Ook energieleverancier DGB Energie (ongeveer 30.000 particuliere klanten in Nederland) zit in de problemen, weet de Consumentenbond. Het bedrijf heeft veel contracten voor een periode van vijf jaar verkocht. Het wil die contracten nu opzeggen, volgens de bond met allerlei drogredenen. Zo zouden klanten die niet via een automatische incasso betalen zich niet meer aan de voorwaarden houden, wat reden is om hun contract op te zeggen. DGB laat klanten nu ook weten hen te willen helpen met het zoeken naar een andere leverancier. Onzin, vindt de Consumentenbond. “Klanten zouden bij hen onder dezelfde voorwaarden (dus tegen het afgesproken vaste tarief) moeten kunnen blijven.”

“Er zijn daarnaast veel kleinere leveranciers die hun variabele tarieven al hebben verhoogd, zoals Om nieuwe energie, Pure Energie, Vrij op naam en Vandebron. Dat is niet tegen de regels”, laat de woordvoerder van de consumentenbond weten.

Wat kunnen mensen doen die zich zorgen maken over een hoge energierekening?

Rustig blijven, zegt de Consumentenbond. “De meeste mensen gaan pas op 1 januari meer betalen. Variabele tarieven worden namelijk twee keer per jaar aangepast: op 1 januari en op 1 juli. Een nieuw contract met een lange looptijd afsluiten is nu niet verstandig, zegt de bond, want de contracten zijn op dit moment nog heel duur. Maar Rusland heeft net nog laten weten de gaskraan naar Europa open te draaien. Daardoor zullen de prijzen weer dalen. Dus de wereld kan er op 1 januari weer heel anders uit zien. En als je nu je maandbedrag heel hoog hebt staan, schroef dat dan terug naar wat je daadwerkelijk verbruikt. Zo voorkom je dat je onnodig veel geld kwijt bent als je energieleverancier failliet gaat”, zegt de woordvoerder.

‘Ik verwacht een verdubbeling van mijn energiekosten’ Bas van der Ham is klant bij Welkom Energie. “Ik kijk de laatste jaren altijd even naar de beste deals. Welkom Energie kreeg goede recensies”, zegt hij over zijn keuze voor de kleine energieleverancier. Niks aan de hand, tot hij deze week een mailtje kreeg dat het bedrijf niet meer kan leveren en zijn contract wordt overgenomen door Eneco. “Ik heb dus geen idee wat ik straks ga betalen maar ik ben bang dat het aanbod van Eneco niet coulant zal zijn.” Hij houdt rekening met een verdubbeling van zijn energierekening. “Nu betaal ik 250 euro, dat kan wel eens 500 euro worden”, zegt hij. De beloofde welkomstpremie en al betaalde voorschotten ziet hij waarschijnlijk niet terug. Gelukkig komen hij en zijn gezin daardoor niet in de problemen. “Leuk is anders, maar we hebben goede banen. Ik mag wat dat betreft niet klagen.” Een geluk bij een ongeluk is dat hij zijn nieuwe huis – een jarendertigwoning – onlangs goed heeft laten isoleren. Daardoor hoeft hij in ieder geval minder hard te stoken. Vrijdag verwacht hij meer te horen van Eneco. Ook kan hij nog binnen een maand overstappen naar een andere leverancier. “Maar ik verwacht nu nergens goedkoop uit te zijn.”

Beeld Bas van der Ham

