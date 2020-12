Wel rookworst, maar geen haargel: voor creatieve ondernemers zijn alle winkels noodzakelijk

De persconferenties van premier Mark Rutte komen sinds maart hard aan bij de winkeliers van Nederland, maar een harde lockdown, uitgerekend in de drukste periode van het jaar, is extra zuur. Alleen de zogeheten essentiële winkels mogen openblijven, wat dat ook moge zijn, blijkt uit een rondje langs de branche.

Warenhuisketen Hema vindt dat het als ‘grootste banketbakker van Nederland’ niet dicht hoeft en dat gaan de meeste Hema’s dan ook niet. Het grootste deel van de 540 winkels in Nederland is razendsnel omgebouwd tot leverancier van uitsluitend levensmiddelen en blijft open. Wel rookworst, maar geen haargel, bevestigt een woordvoerder.

Ook tuincentra en kiosken als Primera en Bruna gaan creatief om met het begrip ‘essentieel’. Intratuin verkoopt diervoeding en kerstbomen in de open lucht – dat mag, redeneren ze. Primera en Bruna beroepen zich op hun ‘noodzakelijke’ pakketservice en vinden dat ze de supermarkten ontlasten door open te blijven. De Amsterdamse kledingwinkel Tenue de Nîmes zag de sluiting aankomen en bezorgt zijn broeken en truien nu bij de klant thuis. De bezorger neemt meerdere maten mee. Wat niet past gaat retour.

Afhalen bij de winkelentree

In de Haarlemse Generaal Cronjéstraat lijkt sprake van een creatieve lockdown. Diverse winkels zijn omgekat tot een ‘kleding-to-go’, met een balie in de deuropening. Er is zelfs een ‘afhaaljuwelier’. Klanten kunnen ook terecht bij de fietsenwinkel, de oliebollenkraam, de Turkse dönerzaak, de bloemenzaak, de slager, de dierenwinkel, de bakker, de drogist, de schoenmaker en de sleutelservice – allemaal locaties om pakjes af te halen en te brengen.

Alleen bij Blokker, Zeeman, Wibra, de tatoeageshop en wat kleine winkels hangt het bordje ‘gesloten’op de deur. Brancheorganisatie Koninklijke INretail wil dat het kabinet zo snel mogelijk toestemming geeft voor afhalen bij de winkelentree. “Een afhaalmogelijkheid helpt ondernemers te overleven en kan 100 procent coronaproof georganiseerd worden.” De Veiligheidsregio Brabant-Noord liet persbureau ANP weten dat er nog onduidelijkheid bestaat over wat winkels wel en niet mogen. Men wacht af wat de Rijksoverheid hierover nog bekendmaakt.

In het derde en vierde kwartaal is de omzet altijd aanzienlijk hoger dan in de rest van het jaar, meldt Hema. “Mensen kopen in de decembermaand veel cadeautjes en veel lekkere dingen zoals chocoladeletters.” Blokker laat weten: “Uiteraard is de kerst een belangrijke periode voor ons en is het jammer dat we niet open mogen blijven, maar op deze manier dragen wij hopelijk ons steentje bij aan het terugdringen van het virus.”

Elektronicazaken als BCC en Mediamarkt zijn zo op online ingesteld dat ze ook met gesloten winkels prima zaken doen in coronatijd. De internetverkopen bij het moederbedrijf van Mediamarkt stegen het afgelopen boekjaar met 44 procent tot 4,2 miljard euro. Als iets nu essentieel is, dan is het een webshop. Wie die niet heeft, zoals Action en Primark, lijdt pijn. ‘Al onze Nederlandse filialen zijn tijdelijk gesloten’, meldt Action op zijn site. ‘Online bestellen is helaas niet mogelijk’. Primark-topman Kevin Tulip zegt tegen platform Retailtrends: “Hadden we maar een webshop, dacht ik soms.”

Hoe zit het met de reisbranche?

Reiskoepel ANVR zag juist weer wat licht aan het eind van de tunnel, zeker toen extra steun werd toegezegd. Maar sinds de torentjestoespraak van de minister van algemene zaken zit de branche weer in zak en as, vertelt woordvoerder Mirjam Dresmé. “Wij zijn zo ongeveer de enige branche die überhaupt nog niet open is geweest. Nu steeds meer landen van code geel naar oranje gaan, is dat kleine beetje ruimte dat we nog hadden ook weg.” In een normaal jaar werd in deze periode veel geld verdiend met vakanties naar bestemmingen als de Canarische- en ABC-eilanden. “Om van de wintersportvakanties maar te zwijgen. Zul je net zien dat er dit jaar heel veel sneeuw ligt.”

Dresmé snapt dat strenge maatregelen nodig zijn, maar proeft ook oneerlijkheid: “De maatregelen lopen voor alle sectoren tot 19 januari, maar als we Rutte horen zeggen ‘boek geen reis tot maart’, dan komt dat keihard binnen en komen er wéér dertien weken bij.” Bij de ANVR zijn een kleine 300 reisorganisaties en 800 reisbureaus aangesloten.

