Weg wachtlijst, hallo talkshow – het UWV werkt aan een nieuw imago

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen wil niet langer alleen bekendstaan om de uitkeringen die ze verstrekt. Sinds kort presenteert het zich daarom als een ‘brede publieke dienstverlener’ die bijna iedereen wil helpen met vragen over werk, inkomen, loopbaan en personeelsbestand. Het nieuwe UWV wil daarbij een verbindende schakel zijn op de arbeidsmarkt, door de banden met werkgevers, gemeenten en arbodiensten aan te halen.

Om dat te markeren wil het UWV niet meer bij de volle naam genoemd worden. Dat vinden ze ouderwets. Alsof mensen KPN en BNNVara nog voluit zouden schrijven. “Wij doen bovendien veel meer dingen die niets met werknemersverzekeringen te maken hebben”, zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps. Donderdag presenteert zijn organisatie voor de twintigste keer het jaarverslag, een jubileum waaraan het verder geen aandacht schenkt, alsof de dienst een breuk met het verleden wenst.

Inmiddels wachten 17.000 mensen op duidelijkheid

Daar is vanuit het perspectief van het UWV ook wel wat voor te zeggen. Hét grote probleem is na jaren nog steeds niet opgelost. Sterker: de achterstanden bij de Wia-beoordelingen zijn verder opgelopen tot 17.000 mensen. Iets meer dan de helft van die mensen wacht al langer dan zes maanden op duidelijkheid: hebben zij recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of niet? En zo ja, hoeveel krijgen ze dan? Tweehonderd mensen dienden hun aanvraag zelfs al voor 2021 in.

Met kunst- en vliegwerk probeert het UWV die achterstanden in te lopen. Zo krijgen zestigplussers bijna automatisch recht op een uitkering. Zonder medische keuring. Die noodmaatregel loopt nog tot eind dit jaar, maar bestuursvoorzitter Camps zou die graag verlengen.

Om ervoor te zorgen dat mensen op de wachtlijst in elk geval een inkomen hebben, betaalt het UWV ze een voorschot. In 2022 maakten 22.500 mensen daar gebruik van. Van de minister hoeft het UWV dat geld niet meer terug te vragen als blijkt dat mensen geen recht op een Wia-uitkering hebben.

Camps zegt dat het UWV ook werkt aan een structurele oplossing. De achterstanden worden mede veroorzaakt door een artsentekort. Daarom richt het UWV door heel het land ‘sociaal medische centra’ in, waar de Wia-beoordeling door een heel team van mensen wordt uitgevoerd. Minder artsen kunnen zo meer aanvragen beoordelen. Camps vertrouwt erop dat dit de komende jaren effect sorteert. “Zodat we zien dat de wachtlijst korter wordt.”

De overheid moet zich meer open stellen voor de burger

Het UWV lag afgelopen jaren ook onder vuur vanwege de slechte dienstverlening. De SP schreef een heel zwartboek vol ellende. Dat was niet helemaal de schuld van het UWV, benadrukt Camps. “Het komt ook door de manier waarop de afgelopen decennia naar de overheid is gekeken, waarbij sterk gestuurd is op efficiëntie, bezuinigingen, digitalisering, weinig persoonlijk contact en veel handhaving. Overheidsbreed zijn we tot de conclusie gekomen dat de overheid zich meer open moet stellen voor de burger.”

De herpositionering van het UWV is ingegeven door nog twee maatschappelijke ontwikkelingen. “Wij zien dat er grote behoefte is aan loopbaanadvies”, zegt Camps. “Mensen die ongelukkig zijn in hun baan, kunnen ontslagen worden en dan komen ze bij ons in de WW. Of ze krijgen een burn-out en dan komen ze in de Wia. Dat willen we voorkomen door die mensen eerder te ondersteunen met bijvoorbeeld scholing en advies over wat kansrijke banen zijn.”

Het UWV speelt daarop in met de nieuwe Regionale Werkcentra waarin het samenwerkt met gemeenten, uitzendbureaus, vakbonden en werkgevers. Een gat in de markt, vooral voor mensen die bij kleine bedrijven werken en iets anders willen. Grote organisaties hebben vaak een loopbaancentrum, legt Camps uit. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft dat niet. Om het aantal burn-outs terug te dringen zoekt het UWV contact met arbodiensten.

Opvallend is ook een nieuwe talkshow die het UWV produceert. Daarin komen oplossingen voor het personeelstekort aan bod. Na afloop is er een netwerkborrel om de banden met werkgevers, uitzendbureaus en alle andere stakeholders aan te halen, zegt Camps.

De grootste problemen

Toen hij in 2020 werd benoemd als voorzitter van het UWV-bestuur, was het kabinet-Rutte III net afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. “Mijn drijfveer is dat mensen zich door het UWV echt gezien, gehoord en geholpen voelen en dat we zo een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de overheid”, zegt Camps.

Het belangrijkste dossier op zijn bureau is daarom het introduceren van ‘integrale klantreizen’. Vanaf het moment dat mensen zich bij het UWV melden moet het voelen als één proces, ook als ze met verschillende afdelingen te maken krijgen. “Wij organiseren ons naar de behoefte van mensen, in plaats van dat we van de mensen vragen om zich te richten op hoe wij georganiseerd zijn.”

Lees ook:

Vijf teamfeestjes en nul achterstanden. Zo kan het ook bij het UWV

Het UWV heeft een nieuwe werkwijze bedacht om achterstanden bij de medische keuring in te lopen en die óók moet leiden tot meer werkplezier. Team Rotterdam is een van de voorlopers.