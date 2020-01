Weer verdwijnt een modeketen uit de winkelstraten: Didi

Nederland verkeert niet in een recessie, maar toch is het treurnis troef in de winkelstraten. Winkelketen Didi heeft maandag zijn faillissement bekendgemaakt. De keten, die zich sinds de jaren tachtig onderscheidde met dameskleding met opvallende kleuren en patronen, maakt al drie jaar verlies en heeft hoge schulden, zo stelt curator Marc Le Belle.

De webshop van Didi is dinsdag uit de lucht gehaald. “Dat leek ons beter, omdat we nog moeten bedenken hoe we nu verder gaan”, zegt Le Belle. “We onderzoeken onder meer opties als een overname of een doorstart.” De 81 filialen van Didi blijven voorlopig open, ook het personeel blijft aan het werk en ontvangt salaris. Het is wel de vraag voor hoe lang.

Zo is opnieuw een bekende Nederlandse modeketen het slachtoffer geworden van het veranderende winkelgedrag. De impact van online winkelen is enorm, zegt Dirk Mulder, specialist detailhandel bij ING. “Tot voor kort groeide het webwinkelen elk jaar met dubbele cijfers. Dat zie je nu wel afvlakken, maar de groei is nog altijd een stuk groter dan die van fysieke winkels waar de groei zo rond het nulpunt zit.” Het aantal passanten in de winkelstraten blijft dan ook teruglopen. Zo waren er vorig jaar 1,7 procent minder passanten dan in 2018, meldde onderzoeksbureau RMC dinsdag.

Didi bestaat sinds 1980, toen het werd opgericht door ondernemer Fred Elzas. De formule richt zich van oorsprong op vrouwen van tussen de 35 en 55 jaar, maar probeerde sinds 2015 ook jongere vrouwen aan zich te binden, zo schreef website Fashion United begin vorig jaar. De modeketen, die nog altijd in handen is van de familie Elzas, wilde ‘uitnodigender’ zijn en besloot daarom ook de maatvoering uit te breiden: zowel een vrouw met maat 34 als met maat 48 kon er voortaan terecht.

Het faillissement volgt op het nieuws van maandag dat winkelbedrijf FNG alle fysieke winkels van Promiss en het overgrote deel van de fysieke winkels van Steps in Nederland sluit, omdat klanten steeds meer online kopen. FNG wil de merken voortaan vooral online aan de vrouw brengen. De ironie wil dat Steps vijf jaar geleden aan FNG werd verkocht door, jawel, de familie Elzas.

In de mode is het extra lastig om het hoofd boven water te houden, zegt Mulder. “Je moet een winkelketen op tijd vernieuwen om de doelgroep niet kwijt te raken.” Dit kan het probleem van Didi zijn: de uitgesproken kleuren en patronen vormen al decennialang het visitekaartje. Dat is volgens de leus van de winkel ‘pretty different’, maar dit trekt kennelijk niet meer genoeg klanten. Mulder: “Het lijkt erop dat die formule is uitgewerkt.”

Winkelbedrijf Sting heeft dat beter gedaan toen het besloot de winkels van Lady Sting om te bouwen naar het nieuwe merk Costes, zegt Mulder. “Zij hebben tijdig de focus verlegd.” Overigens is het nog niet zo makkelijk om een winkelformule op tijd te vernieuwen. Mulder: “Sinds de crisis behalen winkels minder rendement, dat betekent ook minder geld om te investeren in vernieuwing.”

Ook het weer speelt voor modeketens een belangrijke rol, stelt Mulder. “Het wordt nu nog gezien als een eenmalige tegenslag als de nazomer lang duurt, maar we maken dit nu al een paar jaar mee. Het wordt normaal om het kopen van winterkleding lang uit te stellen. En van uitstel komt vaak afstel.”

En Mulder gelooft dat er nog iets aan de hand is. “Harde cijfers heb ik niet, maar het lijkt erop dat de consument minder geld over heeft voor kleding. Mensen geven liever geld uit aan gezond en gemakkelijk eten, aan reizen en aan data-abonnementen en streamingdiensten, zoals Netflix.”

