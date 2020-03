Weer roerige beursdag, maar met winst op het eind

Na een zeer roerige maandag, met grote verliezen op de Europese beurzen en recordverliezen op Wall Street, was het vandaag weer roerig op de beurzen. Maar dan op een andere manier.

Aanvankelijke koerswinsten sloegen om in verliezen en verliezen weer in winsten. Per saldo sloten vrijwel alle Europese beurzen een stuk hoger dan maandag.

Grillig was ook het verloop van de AEX-index, de belangrijkste graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs: eerst een plus, daarna een min, daarna dikke minnen, waarna de stemming omsloeg: de index sloot op 424,26 punten. Dat was 1,8 procent hoger dan het slot van maandag. Opvallend waren de forse koerswinsten voor KPN, supermarktconcern Ahold, verzekeraar Aegon, ABN Amro en zeep- en levensmiddelenproducent Unilever. Unibail-Rodamco, eigenaar van winkelcentra, was de grootste verliezer.

De grilligheid van de aandelenkoersen lijkt te bewijzen dat beleggers het niet goed weten. Waar gaat het heen? Hoe zal het gaan? Die grilligheid lijkt op die van het najaar van 2008 toen de financiële crisis net was uitgebroken. Ook toen waren er dagen met enorme koersverliezen, afgewisseld met dagen van kleine verliezen en (soms) van koerswinsten. Al was de teneur toen, net als nu, negatief. Aan die teneur kwam pas op 9 maart 2009 een einde: toen bereikte de index zijn dieptepunt: iets onder de 200 punten.

Al bekend

En nu? In drie weken daalde de AEX-index van 629 punten naar (vandaag) 424 punten, een verlies van ruim 32 procent. Een daling die nog sneller en rigoureuzer is dan die in 2008. Voor veel andere beurzen en indices gelden soortgelijke percentages.

Beleggers weten inmiddels dat KLM vrijwel al zijn vluchten schrapt. Dat Airbus zijn vliegtuigfabriek een paar dagen sluit. Dat Volkswagen dat met zijn fabrieken doet. Dat Basic-Fit zijn fitnesscentra op slot deed. Dat Apple en KPN dat met hun winkels deden. Dat een groot deel van Europa ‘op slot’ zit en een flink deel van de VS ook. Maar ook dat niemand nog weet voor hoelang.

De economische schade? Ook dat weet nog niemand. Een schatting van zakenbank Goldman Sachs over de gevolgen van het virus in China is op zijn minst zorgwekkend. De zakenbank denkt dat de economie van het land waar de coronacrisis uitbrak in het eerste kwartaal met 9 procent is gekrompen. Zo’n mate van krimp was er zelfs in 2008 niet. Over het hele jaar gemeten zal er in China nog wel groei zijn, vermoedt Goldman Sachs: 3 procent of zo. De Chinese economie zou, zonder corona, met een procent of 6 zijn gegroeid.

Miljarden bijstand

In Europa zou die groei normaliter veel lager zijn – ergens rond de 1 procent. Vanwege de coronacrisis zal de Europese economie dus krimpen. Misschien wel een aantal kwartalen achterelkaar. Dat is voor beleggers een beroerd vooruitzicht. Zie 2008. Maar het kan ook zijn dat de koersval wordt gestuit of beperkt. Landen en instituten, overheden en centrale banken beloven grote bedragen om getroffen bedrijven (en burgers) bij te staan. Brussel heeft 180 miljard euro toegezegd aan ‘coronaslachtoffers’, de Amerikaanse president Donald Trump denkt aan nog veel grotere bedragen. De Franse president Macron beloofde 45 miljard en ook minister Hoekstra van financiën komt over de brug. De Amerikaanse centrale banken verlaagden de rente en de Europese Centrale Bank kwam met maatregelen.

Biedt dat soulaas? Misschien wel. Misschien een beetje. Vooralsnog zeggen de koerswinsten van KPN, Ahold, Aegon, ABN Amro en Unilever alleen iets over de stemming van vandaag. Morgen kan dat anders zijn.

Zie het aandeel Ahold. Dat steeg met 7,5 procent. Vanwege het voordeel van de hamsterwoede. Maar waarschijnlijk ook omdat de verwachting is dat Ahold profiteert als andere winkels hun deuren moeten sluiten.

En de VS? Daar leek na de recordverliezen van maandag (11 à 12 procent) vandaag weer sprake van optimisme. De belangrijkste indices stegen zo’n 6 procent.

