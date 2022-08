Wéér minder mensen om het werk te doen: krapte op de arbeidsmarkt breekt record na record

De vraag naar werk is zo groot - en de beschikbaarheid van personeel zo klein - dat de overspannen arbeidsmarkt het ene record na het andere boekt. In het tweede kwartaal van 2022 kwamen er 16.000 openstaande vacatures bij in vergelijking met het eerste kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stonden er eind juni 467.000 vacatures open. In twee jaar tijd is het aantal beschikbare banen meer dan verdubbeld.

“Het aantal banen stijgt al vijf kwartalen op rij en dat is een nieuw record”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. “Het is vijftig jaar geleden dat we een vergelijkbare krapte hadden op de Nederlandse arbeidsmarkt. En iedere keer kan het blijkbaar nog een stukje krapper.”

Doordat het gemiddeld aantal werklozen in het gemeten kwartaal met 11.000 daalde, loopt de spanning verder op en is het nog moeilijker om mensen te krijgen. De extreme krapte op de arbeidsmarkt komt dus niet in eerste instantie door een stagnerende arbeidsdeelname, stelt Van Mulligen: “Het komt doordat de vraag naar werk zo enorm groot is.”

Consumenten blijven uitgeven

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 zijn er volgens het CBS 628.000 banen bij gekomen. Op dit moment staan de meeste vacatures open in de handel (100.000), de zakelijke dienstverlening (75.000) en de zorg (65.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van al het personeel dat wordt gezocht.

En aan die zoektocht komt voorlopig nog geen einde, ziet het CBS. Het aantal banen nam in kwartaal twee toe met 94.000. Het is al enige tijd zo dat er in Nederland meer banen zijn dan werklozen. Ook in die verhouding groeien vraag en aanbod verder uit elkaar. In het eerste kwartaal van dit jaar stonden nog 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen. In de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS is dat opgelopen tot 143 per 100.

Hoewel de inflatie als een pesterig spook boven de economie zweeft, is volgens Van Mulligen nog niet te merken dat consumenten minder uitgeven – iets wat de spanning op de arbeidsmarkt zou verlichten. “Corona zorgde even voor een pas op de plaats, maar ondanks die onderbreking en ondanks de inflatie draait de economie goed en zijn we nog altijd als een dolle aan het uitgeven.”

Zzp’ers zijn de grote winnaars

Het extreme tekort aan personeel heeft allerlei ingrijpende gevolgen. 38 procent van de werkgevers noemt het niet kunnen krijgen van medewerkers ‘de belangrijkste belemmering voor de productie of activiteiten’, blijkt uit een recente enquête van onder meer het CBS, de Kamer van Koophandel en werkgeversverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW. Begin vorig jaar vond nog 10 procent van de bedrijven het personeelsgebrek probleem nummer één.

Voor werknemers is het ook geen pretje om te werken met te weinig mensen. Volgens een derde van de werkgevers is de werkdruk hierdoor toegenomen, blijkt uit diezelfde enquête, vooral in de sectoren cultuur, sport en recreatie, vervoer en opslag, de horeca en de handel.

Een belangrijke veroorzaker van het gebrek aan menskracht – de enthousiast spenderende consument – merkt de krapte eveneens steeds nadrukkelijker, zegt ook Van Mulligen: “Een restaurant dat ‘nee’ moet verkopen, een trein die niet gaat, leveringstijden die toenemen, een krant die niet wordt bezorgd.” Het probleem uit zich in alles.

Zelfstandigen zonder personeel en de schaarse groep werkzoekenden zijn de grote winnaars van het chronische gebrek aan menskracht. De tendens is immers dat de lonen in zo'n situatie stijgen. Van Mulligen: “Wie werk zoekt, kan profiteren van hogere lonen. Extra koopkracht kunnen ze ook wel gebruiken met de huidige prijsstijgingen.”

Het kabinet zette werkgevers dinsdag verder onder druk door ze - vanwege de inflatie - op te roepen de salarissen van hun medewerkers zo snel mogelijk te verhogen.

