Weer groeit de Nederlandse economie sneller dan gedacht

Het economisch herstel in Nederland gaat nog weer sneller dan verwacht. Nadat het Centraal Planbureau (CPB) in juni zijn ramingen al flink naar boven bijstelde, meldde het instituut vrijdag opnieuw veel positievere cijfers. Tenminste, als een nieuwe opleving van het coronavirus niet weer leidt tot maatregelen die het herstel weer beperken.

Ging het CPB in juni nog uit van een economische groei van 3,2 procent in 2021, nu verwachten de economen een toename van 3,8 procent. Daarmee komt de economie al in het lopende derde kwartaal op het niveau van voor de uitbraak van het virus. In juni ging het CPB ervan uit dat dit pas tegen het einde van het jaar zou zijn. Volgend jaar groeit de economie met 3,2 procent opnieuw stevig door, verwachten de economen.

‘Ongekend goed’

Demissionair minister Wopke Hoekstra van financiën reageerde verheugd op de nieuwe raming. “De economie heeft zich ongekend goed gehouden en het herstel gaat sneller dan verwacht dankzij de veerkracht en het harde werk van ons allemaal.” De vooruitzichten van het CPB in augustus vormen de basis voor de besluitvorming van het kabinet over de miljoenennota, die in september op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De gunstige cijfers van het CPB geven het kabinet mogelijk iets meer financiële ruimte, hoewel de regering in demissionaire stand geacht wordt alleen noodzakelijke beslissingen te nemen.

Voor een nieuw te vormen kabinet zijn de vooruitzichten in elk geval beter dan eerder gedacht. Hoewel het tekort op de begroting dit jaar nog uitkomt op 5,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) is dat al flink lager dan de eerder geschatte 5,9 procent. Het zijn vooral de forse steunpakketten van het afgelopen jaar die de begroting in de min drukken. Voor volgend jaar rekent het CPB op een tekort van 1,8 procent van het bbp – ruimschoots binnen de norm die binnen de eurozone is afgesproken, maar wel hoger dan de 1,5 procent die in juni nog werd geschat.

Werkloosheid blijft laag

Dankzij de forse steunpakketten is de werkloosheid de afgelopen tijd niet opgelopen. Integendeel, onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat er momenteel meer vacatures dan werklozen zijn. Nu de steun wordt afgebouwd leidt dat niet tot een snel stijgende werkloosheid: volgend jaar zouden zo’n 340.000 mensen op zoek zijn naar werk, ten opzichte van de huidige 315.000.

Al die voorspellingen hebben als belangrijke randvoorwaarde dat een eventuele nieuwe golf van besmettingen uitblijft, of op zijn minst niet zal zorgen voor verregaande maatregelen die het economisch herstel zullen fnuiken. Maar die waarschuwing gaf het CPB vorig jaar ook rond deze tijd. Om in maart van dit jaar verrast te concluderen dat ondanks de golf aan besmettingen in het najaar en de winter, waarbij hele sectoren van de economie werden gesloten, de economie als geheel daar maar heel beperkt onder had geleden.

Een nieuwe steunronde voor het bedrijfsleven, zei het CPB al eerder, ligt ook daarom niet voor de hand. Zelfs al zou het coronavirus opnieuw zorgen voor nieuwe maatregelen om contacten te beperken, dan zal het bedrijfsleven daar langzaam aan moeten wennen, omdat het maar de vraag is of het virus ooit helemaal weggaat. Daar komt bij dat gezien het lage niveau van werkloosheid eerder economische oververhitting dreigt dan een tekort aan vraag.

Koopkracht blijft achter

In tegenstelling tot de rooskleurige macrocijfers is het beeld voor de koopkracht van mensen een stuk minder gunstig. Dit jaar gaan mensen er gemiddeld nog zo’n 0,8 procent op vooruit. Werkenden en middelhoge inkomens zitten daar wat boven, terwijl uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en de lagere inkomens juist minder koopkrachtstijging kennen.

Voor volgend jaar is de verwachting dat vrijwel niemand erop vooruitgaat. De gemiddelde koopkrachtstijging komt precies uit op 0. Alleen huishoudens met één inkomen dreigen er zelfs nog wat op achteruit te gaan, vanwege al voorgenomen belastingmaatregelen.

