Weer een overname in de fietswereld: Gazelle-concurrent Accell Group opgekocht door investeerders

Nederland is groot in fietsen en fietsen worden groot in de wereld. De lucratieve markt voor vooral elektrische tweewielers zorgt daarom voor veel beweging in de fietswereld. Zo mag Pon.Bike, moederbedrijf van Gazelle, zich sinds oktober de grootste fietsfabrikant ter wereld noemen na de overname van het Amerikaanse Dorel Sports. Die andere grote speler, Accell Group, wordt nu overgenomen door een groep investeerders, zo werd maandag bekend.

Het bedrijf sloot een fusieovereenkomst met een consortium onder aanvoering van de Amerikaanse investeerder KKR. Met de deal is een totaalbedrag van 1,56 miljard euro gemoeid. Saillant: Pon (tot vorig jaar nog aandeelhouder in Accell) deed de afgelopen jaren meerdere pogingen om Accell in te lijven.

Accell Group is het bedrijf achter bekende merken als Batavus, Sparta, Raleigh, Babboe en luxemerk Koga. Er werken 3100 mensen, verspreid over vijftien landen. De Accell Group verkocht in 2020 bijna 900.000 fietsen en aanverwante artikelen bij dealers in tachtig landen. De omzet in dat jaar kwam uit op 1,3 miljard euro.

De aandelen Accell Group worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX). Na het overnamenieuws werd Accell bijna een kwart meer waard.

Groot, groter, grootst

“De aankondiging van vandaag is een belangrijke stap voor Accell Group”, verklaart Ton Anbeek, bestuursvoorzitter van de fietsfabrikant. “Met het consortium als onze nieuwe aandeelhouder krijgen we een financieel sterke en goed geïnformeerde partner om onze bestaande strategische routekaart versneld uit te rollen, onze wereldwijde aanwezigheid te vergroten, geschikte overnames te verkennen en onze schaalgrootte verder te benutten.”

Het Amerikaanse KKR (Kohlberg Kravis Roberts) is in Nederland onder meer bekend door de overname die het in 2018 deed van de margarinedivisie van Unilever (Becel, Zeeuws meisje, Blue Band, Bona). Ook kreeg het warenhuisketen V&D in bezit om het onroerend goed van het winkelbedrijf vervolgens door te verkopen.

KKR stak daarnaast geld in de vakantieparken van Roompot, glasvezelplatform Open Dutch Fiber en parkeerdienstverlener Q-Park. Het Nederlandse familiebedrijf Teslin (onderdeel van KKR) investeert onder meer in Beter Bed. De derde betrokken partij bij de fietsendeal, beleggingsfonds Hoogh Blarick, verkoopt juist zijn Accell-belang aan het consortium.

Verstedelijking goed voor de fiets

De fietsbranche heeft, zeker sinds de opkomst van de elektrische fiets, de wind in de rug. De moderne consument heeft meer oog voor duurzame mobiliteit en gezondheid. Door mondiale verstedelijking is de fiets een alternatief voor filevormende auto's en volle metro's en bussen. Het oer-Hollandse vervoermiddel is bovendien geliefd als transportmiddel bij thuisbezorgbedrijven.

De Accell Group ziet vooral nog verdere groei in Europa en de VS. Die continenten zijn nu al goed voor ongeveer 80 procent van de fietsenmarkt. In de VS heeft de elektrische fiets nog geen groot marktaandeel – een reden dat ook Pon.Bike onlangs de oversteek maakte.

Het hoofdkantoor van Accell Group blijft in Heerenveen. De overname is nog wel onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen en wordt naar verwachting rond de zomer afgerond. Ton Anbeek blijft de ceo. Voor de werknemers van de Accell Group heeft de overname geen gevolgen, verklaren de betrokken partijen. “Er is geen inkrimping van het personeelsbestand voorzien als een direct gevolg van de transactie of de voltooiing ervan.”

