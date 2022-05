Wéér een groen label om duurzaam te winkelen, helpt dat? ‘Het ontbreekt vaak aan sociale druk’

Wie het belangrijk vindt om spullen te kopen die verantwoord en duurzaam zijn, heeft er een hulpmiddeltje bij. De Consumentenbond komt met een nieuw predicaat genaamd Groene Keuze. De bedoeling is dat consumenten met het groene label in één oogopslag kunnen zien welke producten in de bekende tests van de bond hoog scoren op duurzaamheid.

“Ja, dat is inderdaad wéér een label, maar toch niet helemaal hetzelfde”, zegt Joyce Donat namens de Consumentenbond. “Er zijn nu vooral heel veel groene claims van de fabrikanten zelf. Die worden niet altijd als betrouwbaar gezien. Ons predicaat is bovendien geen keurmerk maar een label, dat tot stand is gekomen aan de hand van eigen onderzoek.” Producten ‘verdienen’ het groene label als ze voldoen aan zaken als een gunstig energieverbruik, duurzame materialen of ingrediënten en een recyclebare verpakking.

Is de tube zonnebrand volledig leeg te knijpen?

De bond begint bescheiden met het groene keuzeplan: het predicaat is nu nog alleen toegekend aan zonnebrandmiddelen. Daarna volgen matrassen, wasmiddelen en stofzuigers. Donat: “We doen het onafhankelijk van fabrikanten en alleen met producten waarvan we zelf goed na kunnen gaan of ze aan ons label voldoen. Bij zonnebrand kun je bijvoorbeeld vrij eenvoudig vaststellen of een tube makkelijk helemaal leeg te krijgen is of dat er nog veel crème in de tube achterblijft. Bij stofzuigers is goed na te gaan of ze goed repareerbaar zijn of veel energie gebruiken.”

Donat erkent dat het in veel gevallen te ingewikkeld is om de hele productieketen op planeetvriendelijkheid te checken. Artikelen waarbij goed onderzoek niet kan, krijgen het predicaat niet.

Producten waarop de ‘groentoets’ van de bond wel van toepassing is, kunnen consumenten vinden via de vergelijker op de site van de bond. Om de volledige uitslagen van tests te kunnen inzien moeten ze wel lid zijn van de bond. Donat: “Ook bij ons gaat voor niets de zon op.” De consumentenclub hoopt dat Groene Keuze op termijn dezelfde status bij haar leden zal krijgen als de al bestaande predicaten Beste uit de Test en Beste Koop.

Bij welke aanschaf luisteren we naar een autoriteit?

Met bijna een half miljoen leden zou het initiatief van de Consumentenbond nog best eens iets kunnen uithalen, denkt consumentenpsycholoog Patrick Wessels. “Ja, zo’n label heeft in potentie zin. Het is dan wel belangrijk dat consumenten de verstrekker van het label zien als een autoriteit voor dit specifieke product of productcategorie.” Om een succesvol label te zijn moet de organisatie achter zo’n label dus wel een gezaghebbend instituut zijn.

Of de consument wil weten of een tube zonnebrand van een paar euro wel groen genoeg is, mag worden betwijfeld. Een autoriteit raadpleeg je voor belangrijkere zaken en ook dan is het volgens Wessels de vraag hoe we uiteindelijk handelen: “We luisteren graag naar een huisarts die een medicijn voorschrijft, maar bepalen graag zelf wat we drinken op het terras. In hoeverre consumenten afgaan op autoriteit bij de keuze voor zonnebrand bepaalt of dit succesvol is. Ik verwacht niet veel effect van het label voor zonnebrand. Consumenten die bezig zijn met duurzaamheid voor zonnebrand hebben zich waarschijnlijk al verdiept.”

De consument moet moeite willen doen

Volgens de consumentenpsycholoog probeert de bond met dit label de drempel te verlagen voor consumenten die nog niet zo veel motivatie hebben om diep in de keten te duiken en zo een betere keuze kunnen maken. “Als ze dat al van plan zijn. Zo'n label heeft wel enig effect, maar het zal beperkt blijven omdat de doelgroep die ontvankelijk is voor duurzaam consumeren niet zo groot is.”

Het valt of staat allemaal bij iets echt willen. Moeite willen doen. Wessels: “Veel consumenten zeggen duurzaamheid belangrijk te vinden. Vervolgens hangt het af van hun motivatie, de mogelijkheden en de middelen die ze hebben of ze ander gedrag vertonen. Het ontbreekt vaak aan sociale druk, omdat niemand ziet of je uiteindelijk groen kiest als je zegt dat je groen belangrijk vindt.”

