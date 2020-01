Weer een einde van een tijdperk: Philips stopt met huishoudelijke apparaten

Ooit maakte Philips radio’s en televisies. Versterkers, cassetterecorders, platenspelers, cd-spelers en video­recorders. Chips en lampen. Ach, ­eigenlijk maakte Philips vroeger zo ongeveer alles waar een stekker en een snoer aan zat.

Die tijden zijn allang voorbij en over ongeveer anderhalf jaar is er weer een reeks apparaten-met-stekker-en-snoer (en soms draadloos) die niet meer onder de Philips-vlag vallen. Philips gaat afscheid nemen van zijn huishoudelijke apparaten. Philips wil ervan af, de divisie gaat de verkoop in. Als dat lukt, maakt Philips geen stofzuigers, airfryers, luchtreinigers, strijkijzers, rijstkokers, mixers, staafmixers, blenders, citruspersen en ­koffiezetapparaten meer.

Daarmee is niet gezegd dat de merknaam Philips in de toekomst niet meer op mixers en stofzuigers te zien is. Philips-bestuursvoorzitter Frans van Houten verwacht dat een koper de merknaam Philips voor de apparaten wil blijven gebruiken – die naam is immers erg bekend. In dat geval krijgt Philips daar geld voor. In het verleden maakte Philips zulke deals ook met makers van elektronica en verlichting. Die bleven apparaten en lampen onder de naam Philips maken en verkopen. Daarvoor betaalden zij Philips een vergoeding.

Niet zo’n heel erg grote verrassing

De aankondiging van de verkoop van de huishoudelijke apparaten kwam als een verrassing, maar niet als een heel grote. Al jaren vragen analisten zich af waarom een bedrijf dat zich wil richten op medische apparaten en zorgtechnologie ook mixers en stofzuigers zou willen maken. Dinsdag erkende Van Houten dat die huishoudelijke apparaten inderdaad weinig van doen hebben met Philips’ ­medische activiteiten.

Dat de verkoop nu wordt aangekondigd, is omdat Philips meer geld wil steken in zijn medische poot. Informatica en data worden steeds belangrijker en Philips denkt, zo zei Van Houten tijdens een toelichting, dat partijen als Google zich ook op de medische markt willen storten. Om die concurrentie het hoofd te bieden, zijn investeringen nodig.

Minstens zo belangrijk is iets ­anders: Philips boert de laatste jaren goed met zijn huishoudelijke apparaten. Voor deze divisie krijgt Philips nu vermoedelijk flink meer geld dan het een paar jaar geleden zou hebben gekregen. De huishoudelijke apparaten waren vorig jaar goed voor een omzet van 2,3 miljard euro, bijna 12 procent van Philips’ totale omzet. Bij de divisie werken vijf- à zesduizend mensen, vooral in Azië.

Ook een beursgang behoort tot de mogelijkheden

De afsplitsing kost volgens Van Houten twaalf tot achttien maanden. Zowel een verkoop aan een andere partij als een beursgang behoren vervolgens tot hem de mogelijkheden. De lichtdivisie die een paar jaar geleden van Philips is afgesplitst, ging uiteindelijk naar de beurs: eerst onder de naam Philips Lighting, tegenwoordig als Signify.

Van Houten wil de opbrengst van de verkoop het liefst gebruiken voor het kopen van bedrijven of voor investeringen in zijn medische poot. Hij sluit bovendien niet uit dat (een deel van) de opbrengst wordt uitgekeerd aan Philips’ aandeelhouders. Dat laatste deed AkzoNobel bijvoorbeeld met de opbrengst van de verkoop van zijn grote chemiepoot.

Nog wel borstkolven en tandenborstels Philips houdt na een verkoop nog een paar typische consumentenproducten over. Philips blijft tandenborstels maken, net als babyflessen, spenen en borstkolven van Avent. Ook de scheerapparaten (Philishave) blijven binnenboord. Die maakt Philips in het Friese Drachten. Van Houten presenteerde dinsdag ook de resultaten van Philips over 2019. Het bedrijf voerde zijn omzet vorig jaar met 4,5 procent op naar 19,5 miljard euro. De winst kwam iets lager uit: 1,19 miljard tegen 1,31 miljard in 2018. Tegenwind ervoer Philips bijvoorbeeld door de handels­oorlogen tussen de VS, China en Europa. Het bedrijf moest daardoor 70 miljoen extra aan importheffingen afdragen. Ook moesten kosten worden gemaakt om sommige producten op andere plekken te gaan produceren. Zo verkaste een deel van de tandenborstel­productie van China naar In­donesië.

