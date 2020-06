Weer een datacenter erbij: onze digitale honger is onstilbaar

Welk internationaal techbedrijf precies naar Zeewolde komt, is nog vertrouwelijk. Maar wel kon wethouder Egge Jan de Jonge laatst aankondigen dat er een gigantisch datacenter wordt gebouwd in zijn gemeente. Op industriegebied Trekkersveld komt een techcampus van 166 hectare, met vijf hallen. Groter dan Microsoft in Middenmeer of Google in Eemshaven.

Volgend jaar beginnen de voorbereidende werkzaamheden. De voornaamste grondstof voor datacenters is energie en daarom wordt een verbinding verzorgd met een hoogspanningskabel. Omdat al die technologie veel warmte oplevert, zorgt het water van de naastgelegen Hoge Vaart voor koeling. De restwarmte moet een nuttige bestemming krijgen, maar welke is nog onbekend.

De markt voor datacenters blijft maar groeien. De 189 datacenters in Nederland zijn nu goed voor 378.000 vierkante meter, een toename van 10 procent in een jaar, schreef brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA) dinsdag in een marktrapport. Het aantal datacenters stabiliseert, ze worden vooral steeds groter.

Het financiële belang is aanzienlijk: de datacenters dragen 1,5 miljard euro bij aan het bruto binnenlands product in Nederland. Daarnaast heeft de coronacrisis het maatschappelijke belang van een robuuste digitale infrastructuur onderstreept, zegt algemeen directeur Stijn Grove. Bijna al het internetverkeer stroomt door datacenters: videovergaderingen, e-mails en Netflix. De thuiswerker kan niet zonder.

Wereldwijd gebruiken datacenters 1 procent van alle elektriciteit

De groei van die digitale pakhuizen wordt vaak uitgedrukt in MW, megawatt, zo belangrijk is het energieverbruik. In de regio Amsterdam kwam er vorig jaar 40 MW bij. En de capaciteit van de internetknooppunten Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs - oftewel FLAP - groeide opgeteld met 200 MW. Dat was een FLAP-record. Samen zijn de datacenters in Nederland goed voor ruim 1600 MW. Op papier althans. Het daadwerkelijke energiegebruik ligt veel lager, zegt Grove van de brancheorganisatie. Het gaat volgens hem voor een groot deel om groene stroom.

Wereldwijd gebruiken datacenters 1 procent van alle elektriciteit, berekende het Internationaal Energie Agentschap. Opvallend is dat het dataverkeer enorm toeneemt, maar dat het totale stroomverbruik van datacenters al jaren constant blijft. Dat komt doordat de apparatuur zuiniger wordt.

De honger naar energie zorgt ook voor problemen. Zo komt de grens in zicht van wat het elektriciteitsnetwerk van Amsterdam aankan. Zowel Amsterdam als Haarlemmermeer kwamen vorig jaar met een opschorting voor vergunningen voor nieuwe datacenters. Volgens de branche-organisatie zijn er sindsdien goede gesprekken gevoerd met de gemeenten en komt er binnenkort een oplossing. De brancheorganisatie voorspelt dat er een nieuwe hub wordt aangewezen: een locatie waar een concentratie van nieuwe datacenters mogelijk is.

Achterdocht jegens Chinese tech-bedrijven

Ook andere factoren dempen de groei. Zo is het een grote opgave om personeel te vinden. Nu al werken zo’n 10.000 mensen in en om de Nederlandse datacenters.

Verder beperkt de wereldpolitiek de mogelijkheden. “Aziatische, en dan vooral Chinese cloud-dienstverleners, moeten hun ambities noodgedwongen naar beneden bijstellen als gevolg van geopolitieke zorgen”, schrijft DDA in het marktrapport. De afgelopen jaren is de achterdocht jegens Chinese technologiebedrijven gegroeid in het Westen.

Dus nee, in Zeewolde komt niet het nieuwe datacenter van het Chinese Tencent of Alibaba. Het wordt een Amerikaans bedrijf, maakte Zeewolde bekend.

Lees ook:

Nog even en de datacenters raken van stroom verstoken

Het stroomnetwerk kan de groeiende vraag naar elektriciteit amper aan. Dat brengt de digitale koppositie van Nederland in gevaar.