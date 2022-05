Week van de waarheid voor Schipholbaas Benschop: Kamer en vakbonden slijpen hun messen

Dick Benschop (64) gaat in bestuurlijk Nederland al heel wat jaren mee. Maar het cliché ‘week van de waarheid’ zal zelden zó voor hem van toepassing zijn geweest als de komende dagen. Dinsdag eist de Tweede Kamer opheldering over de lange wachtrijen op het vliegveld. En tevens over de achterliggende oorzaak: de schreeuwende personeelstekorten.

Die leiden bovendien tot toenemende onvrede onder het personeel. Vakbond FNV dreigt met grootschalige acties als er voor woensdag geen akkoord is om iets aan de hoge werkdruk te doen.

De problemen met de krappe bezetting komen bovendien niet uit de lucht vallen, stellen de vakbonden. Jarenlang is er op het vliegveld vooral op prijs geconcurreerd. En werd het vaak zware werk in de beveiliging en bij de bagage-afhandeling steeds meer uitbesteed aan uitzendbureaus. Gevolg: weinig zekerheid en salaris voor medewerkers. Waardoor nieuwe mensen nu, op een krappe arbeidsmarkt en met snel toenemende reizigersaantallen, nauwelijks te vinden zijn.

PvdA-bestuurder

Die focus op lage prijzen was er al lang voordat Benschop in 2018 aan de stuurknuppel van het vliegveld kwam te staan. Hij wees zondag in Buitenhof op de ‘tijdgeest van uitbesteden en flexibilisering’ waar óók Schiphol nu van terugkomt. Benschop wil minder sturen op prijs, en meer op kwaliteit. “Zowel verduurzaming als fatsoenlijk werk heeft zijn prijs. Dat zal tot uitdrukking komen.”

Toch straalt de penibele werksituatie niet fraai af op de sociaaldemocraat Benschop, ooit staatssecretaris namens de PvdA in het tweede Paarse kabinet. Want met die beweging had hij wel wat doortastender mogen zijn, vindt Robert Swankhuizen van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici (NVLT). Hij spreekt van een wanprestatie en vindt dat Benschop moet opstappen. “Ja, er was een pandemie. Maar hij wist ook dat de markt weer zou aantrekken. Het hoogseizoen is nog niet eens begonnen en we zitten ook nog niet aan de productiviteit van 2019. Toch loopt het nu al spaak.”

Op vakantie

Nu de problemen aanhouden, komt Benschop toch al steeds meer persoonlijk onder vuur te liggen. Zo sloeg De Telegraaf hem om de oren met het feit dat hij met zijn gezin in Portugal op vakantie was, juist toen de problemen zich manifesteerden. Bovendien werd hij op Koningsdag in een fluisterboot in Den Haag gezien, terwijl hij een coronabesmetting zou hebben. “Dat komt lullig over, dat besef ik heel goed”, reageerde Benschop bij Buitenhof. Die erkende dat de kritiek hem niet koud liet.

De Schiphol-topman wacht dinsdag in elk geval een Tweede Kamer waarin juist ook coalitiepartijen hun tanden laten zien. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis sprak bij de vermeende onzichtbaarheid van Benschop van een ‘zorgelijk beeld’. Zijn CDA-collega Harry van der Molen vond dat Nederland ‘voor schut staat’. “Bij hoge golven hoort een kapitein aan het roer te staan”, zei hij in De Telegraaf. “Dat is in de luchtvaart niet anders. Het CDA verwacht dat de heer Benschop tot het uiterste gaat om Schiphol weer op koers te krijgen.”

