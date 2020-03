Webwinkels noteren hoge pieken en diepe dalen; de ‘coronacurve’

Zo stil als het is in de winkelstraat, zo druk is het op de digitale retailsnelweg. Nu het coronavirus de meeste mensen noodgedwongen thuis houdt, is het aanpoten in de distributiecentra van onder meer Bol.com, Wehkamp en de bezorgdiensten van de supermarkten. Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels, ziet een duidelijke ‘coronacurve’. “De afgelopen twee weken zagen we een enorme groei, vooral bij alle artikelen die te maken hebben met thuis leven en thuis overleven: eten, drinken, gezondheidsspullen, drogisterijproducten, sportartikelen, fietsen, spelletjes, boeken, cd’s, speelgoed en games. De kinderen moeten natuurlijk worden beziggehouden.”

Daar staat een sterke terugloop tegenover in de vraag naar mode en schoenen. In de onlinereisbranche is volgens Jongen bijna sprake van ‘vraaguitval’. Hij verwacht dat een deel van de schade weer wordt terugverdiend als het virus is uitgeraasd. “Mensen gaan zich belonen na tijden van crisis.”

Het loopt storm op thuiswerkspullen

Het massaal thuiswerken heeft vanzelfsprekend een sterk effect op de vraag naar bijvoorbeeld laptops, beeldschermen, bureaustoelen en koptelefoons. Webwinkel Coolblue, vooral groot in consumentenelektronica, ziet forse uitschieters. Zo meldt het bedrijf de afgelopen weken een piek van 457 procent in de vraag naar webcams en een groei van 207 procent in de verkoop van monitoren. Coolblue noteerde in de vraag naar vriezers op één dag een sprong van 653 procent ten opzichte van dezelfde dag in 2019.

Bij de supermarkten is het niet anders. Zowel Jumbo als Albert Heijn meldt dat er nog altijd een extra run is op levensmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten, vooral online. “Door deze enorme toename lopen we veel sneller dan normaal tegen de grenzen van onze beschikbare capaciteit aan”, zegt een woordvoerster van Jumbo. “Hierdoor kan het voorkomen dat op sommige delen van de dag enkel bestellingen kunnen worden aangepast en geen nieuwe kunnen worden geplaatst. Elke dag voegen we nieuwe bezorgmomenten toe, als de capaciteit dat toelaat.”

Winkeliers schakelen massaal over op online De coronacrisis heeft binnen twee weken tijd gezorgd voor een verdubbeling van het aantal webshops, meldt Emerce, een platform voor internetmarketeers en retailers. Emerce baseert zich op gegevens van JouwWeb, waar consumenten en bedrijven eenvoudig een website kunnen aanmaken. “Je ziet initiatieven uit alle hoeken. Van zzp’ers en kleine winkeliers die online willen gaan verkopen of bestellingen willen faciliteren”, aldus directeur Wouter Twisk van JouwWeb.

Bezorgsupermarkt Picnic meldt op zijn site dat het ‘de meeste producten nog op voorraad heeft’. Klanten die zeep, desinfecterende handgel en zakdoekjes langs willen laten brengen door de elektrische wagentjes van het bedrijf kunnen van die producten maar een paar exemplaren tegelijk bestellen. Volgens Picnic zijn sommige bezorgtijden al ver van tevoren bezet en kunnen later geen producten meer aan bestellingen worden toegevoegd. ‘Op sommige dagen willen zo veel klanten tegelijk bestellen, dat we simpelweg niet genoeg shoppers en runners hebben om alle boodschappen in te pakken en te bezorgen’, luidt de verklaring op de site van Picnic.

Volgens Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org gaat de drukte in de distributiecentra nog niet ten koste van kwetsbare consumenten, die meer dan anderen aan huis zijn gebonden en afhankelijk zijn van het online bestellen en het laten bezorgen. “Maar bij de levering van producten wordt al wel gekeken naar de essentiële artikelen.” Coolblue laat weten dat er ‘voor zwakkere groepen soms bijzondere regelingen zijn’. “Zo zijn er de afgelopen dagen veel tablets geleverd aan zorginstellingen.” Het ging om een extra voorraad die het bedrijf kon leveren door een samenwerking met fabrikanten en de overheid.

