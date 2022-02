Websites kosten energie. Hoe maak je een klimaatvriendelijke site die leuk is?

Foto’s. Banners. Video’s. Gifjes. Ze maken een website leuk, ze zijn nodig om belangstellenden vast te houden, maar ze kosten ook energie. Vaak onnodige energie en meer dan website-eigenaren denken. “Een verkeerd gemaakte site verbruikt soms wel 50 procent meer energie dan nodig is”, zegt Elmar Witjes van de Nijmeegse start-up Zifera die zich bezighoudt met het energiezuiniger maken van websites.

Witjes bouwt websites. In het verleden had hij een webshop in cryptocurrency. Toen het tot hem doordrong hoeveel energie het mijnen van bitcoins kost, begon hij zich zorgen te maken over het groeiende energieverbruik van de online samenleving. Omdat hij daar wat aan wilde doen, ontwikkelde hij een tool waarmee website-eigenaren en -ontwikkelaars het energieverbruik van hun site kunnen meten. Ze kunnen ook zien waar de probleempunten zitten en hoe ze hun CO 2 -uitstoot kunnen compenseren.

In eerste instantie gebruikte hij de tool voor de websites die hijzelf voor klanten bouwt. Sinds kort biedt hij de service ook als abonnement aan. De eerste ‘grote’ klanten zijn Warmetruiendag, een initiatief van Klimaatverbond Nederland, en Groen Pensioen, een organisatie die pensioendeelnemers helpt hun pensioenfonds aan te spreken op fossiele investeringen.

Ook compensatie mogelijk

Het was een sprong in het diepe voor zijn bedrijf, waar op dit moment twee mensen werken. Maar Witjes is ervan overtuigd dat hij iets te bieden heeft. “Er zijn sites waar je het CO 2 -gebruik van een website kunt doormeten, maar die bieden geen uitgebreide analyse en mogelijkheid voor CO 2 -compensatie.”

Veel mensen beseffen inmiddels wel dat de digitale samenleving veel stroom kost, vertelt Witjes. Maar dan denken ze vooral aan datacentra. Het energieverbruik van individuele websites lijkt daarbij vergeleken onbeduidend. Maar tel al die sites bij elkaar op en dan maakt het wel degelijk veel uit of websites zuinig worden gebouwd, zegt hij.

Ook zijn eigen klanten denken soms dat het energiegebruik van hun website geen probleem is, zeker als de webhosting op hernieuwbare energie draait. “Maar je weet vaak niet hoe groen die energie echt is. Bovendien gaan de data van jouw website vervolgens via andere providers naar de computers van je bezoekers. Dat kost allemaal energie, die mogelijk niet groen is.”

Energiegebruik per bezoeker

Als de tool eenmaal op een website is geïnstalleerd, houdt die het energiegebruik per pagina en bezoeker bij. Dat gebeurt volledig anoniem, zegt Witjes. Via een dashbord kan de beheerder het energieverbruik precies volgen. Bovendien krijgt hij maandelijks een rapport van de CO 2 -uitstoot. Zifera zorgt ervoor dat die uitstoot wordt gecompenseerd via een project van het FairClimateFund.

Het basisabonnement kent een maximale compensatie van 100 kilo CO 2 per maand, pakweg de uitstoot van 450 kilometer autorijden. Niet erg hoog. Maar Witjes zegt dat hij daar bewust voor heeft gekozen, omdat de tool anders onbetaalbaar wordt voor kleine bedrijven. Wie te weinig compenseert, kan extra compensatie bijkopen, al is dat niet verplicht. Bedrijven die wel de hele CO 2 -uitstoot van hun website compenseren, krijgen een certificaat.

Als het aan Witjes ligt, zorgen websites in de eerste plaats voor maatregelen die het energieverbruik omlaag brengen. Dat betekent niet dat alle leuke elementen op de sites moeten verdwijnen. Dan zou klanten snel afhaken. Witjes: “Die elementen zijn belangrijk om bezoekers te trekken”.

Beter voor het klimaat én sneller

Ook met behoud van die leuke dingen valt er volgens hem vaak veel energie te besparen. Zo hebben foto’s met een hoge resolutie op een webpagina weinig zin. Zo’n foto laden kost veel energie, terwijl beeldschermen een veel lagere resolutie hebben. Webpagina met veel foto’s laden al die foto’s vaak meteen op. Dat kost energie, maar vertraagt de pagina ook. En eigenlijk hoeft een foto volgens Witjes alleen maar te laden als een bezoeker het betreffende deel van de pagina bekijkt.

Energiebesparing biedt volgens Witjes niet alleen milieuvoordelen. “Kortere laadtijden zorgen er voor dat websites sneller worden. Zeker voor webwinkels is dat essentieel. Consumenten hechten enorm aan snelheid. Een trage site kost je als webwinkel klanten.”

