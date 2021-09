We moeten juist meer uren werken, zeggen werkgevers. Vakbonden: ‘Wat een slecht idee’

In tegenstelling tot de vakbonden ziet werkgeversvereniging AWVN juist wel heil in een langere werkweek om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ook moeten meer mensen die nu nog aan de kant staan aan het werk geholpen worden, onder wie veel mensen met een migratie-achtergrond. Bovendien moeten werkenden niet te snel uitstromen.

Dat is de visie van AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland, die zij vandaag presenteren tijdens het jaarcongres in Den Bosch. AWVN-directeur Raymond Puts: “‘De krapte op de arbeidsmarkt is op termijn een bedreiging voor onze welvaart. Daarom is het tijd voor niet eerder toegepaste oplossingen. We moeten ons richten op in totaal méér werkuren voor Nederland als geheel. Dat kan door meer mensen naar de arbeidsmarkt te geleiden en door meer uren werken aantrekkelijker te maken, óók financieel.”

Puts spreekt tegen dat het verhogen van de lonen een oplossing is voor de problemen op de arbeidsmarkt, waarvoor vakbond FNV pleit. Tegen NRC zegt Puts dat het verhogen van de lonen ‘het slechtste is wat je kunt verzinnen’ tegen de personeelstekorten. “Het klinkt misschien aantrekkelijk als iedereen 10 procent meer verdient, maar daarmee heb je in Nederland niet opeens 10 procent meer mensen op de werkvloer.”

Perfecte CV

Volgens Puts moeten de 1 miljoen mensen die nu nog langs de kant staan, aan het werk geholpen worden. Veel van hen zijn mensen met een migratie-achtergrond, zegt hij. “Hun perspectief op een baan is op het ogenblik niet veel beter dan dat van mensen met een beperking. Daar zit dus veel potentie, want een deel van die groep kan bij wijze van spreken morgen al aan de slag”, aldus Puts in het FD. Werkgevers moeten dan wel stoppen met op zoek gaan naar “de kandidaat met het perfecte CV", zegt hij.

Ook moeten mensen niet te snel uitstromen, stelt Puts. Nu is juist een tegengestelde beweging gaande, zie hij, middels de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) voor mensen in zware beroepen. Daar kan sinds begin dit jaar gebruik van kan worden gemaakt. Dat helpt niet, vindt Puts.

Tenslotte vraagt Puts ook nog om flankerend beleid van de overheid. “Het volgende kabinet moet werken lonender maken. Het is niet uit te leggen dat iemand die meer gaat werken daarvan nauwelijks iets terugziet vanwege hogere belasting en wegvallende toeslagen.”

Slecht idee

“Een langere werkweek is het slechtst denkbare idee, in een tijd waarin de onbetaalde zorgtaken toenemen door de vergrijzing, vrouwen meer uren werken dan ooit en het aantal burn-outs door het dak gaat. Volstrekt achterhaald”, luidt de reactie van CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Volgens hem prijzen werkgevers die alleen 40 uurcontracten bieden zichzelf uit de markt. “Zeker voor jongere werknemers, die een goede balans thuis vanzelfsprekend vinden. CNV pleit daarom ook voor de 30-urige werkweek. Laten we niet teruggaan naar de overspannen economie van voor de coronacrisis. We moeten niet langer werken, maar slimmer werken”, aldus Fortuin.

FNV heeft al eerder gezegd dat meer uren werken geen oplossing is voor de krapte op de arbeidsmarkt. “Meer uren werken, zoals werkgevers willen, is geen oplossing. We werken in Nederland al met veel mensen, flink wat uren, en ook nog eens tijdens een lange periode in ons leven”, stelt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.

Oudere werknemers

CNV is het ook niet mee eens met de suggestie van AWVN dat hogere lonen niet helpen bij krapte. “In een florerende economie klagen werkgevers dat ze geen mensen kunnen vinden en opdrachtgevers moeten afbellen. Het geld is dus beschikbaar voor meer loon. Werkgevers moeten gewoon over de brug komen.” FNV sluit zich hierbij aan. “Mensen moeten meer loon en zekerheid krijgen, dan wordt werk in kraptesectoren weer aantrekkelijker.”

CNV vindt het wel een goed idee als mensen die nu aan de kant staan meer perspectief op werk krijgen, zoals AWVN voorstelt. Fortuin: “Maar de bal ligt ook hier weer bij werkgevers. Mensen met een migratieachtergrond worden vaak niet uitgenodigd voor een gesprek. Ook oudere werknemers staan nog te vaak aan de kant, blijkt uit ons vorige week verschenen onderzoek. Kapitaalvernietiging. Goed als werkgevers breder kijken en ook deze groep meer kansen bieden.”

Lees ook:

De voors en tegens van een 32-urige werkweek: ‘We moeten juist méér gaan werken’

In deeltijdparadijs Nederland gaan steeds meer stemmen op om de werkweek nog verder te verkorten. Dat zou stressklachten onder werknemers moeten verminderen. Maar is dat wel zo? En waarom werken wij zo weinig?