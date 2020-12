We moesten toch samen uit de crisis komen? Van dat ‘samen’ merkt de horeca niet veel

Daniëlle Vergeer blijft dicht: ‘Ieder kiest z’n eigen manier om aandacht te vragen’

“Ik begrijp het goed, heel goed zelfs. Maar wij trekken liever één lijn met onze vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, dat lijkt ons beter: we willen geen burgerlijke ongehoorzaamheid. De nood is bij ons net zo hoog, het water staat ons niet tot aan de lippen, het staat al veel hoger.”

Dat zegt Daniëlle Vergeer, samen met twee broers eigenaar van een klein café, een restaurant, een feestzaal en een cateringbedrijf in Reeuwijk. “We hebben het bedrijf overgenomen van onze ouders, volgend jaar bestaan we vijftig jaar. Áls we het halen. Als ondernemer loop je risico, dat spreekt vanzelf. Maar 22 weken dicht vanwege corona, dat kun je geen ondernemersrisico meer noemen.”

“We hebben dertig mensen in dienst, waarvan vijf vast. Die proberen we een beetje aan de gang te houden. Maar ja, alle schoonmaakklusjes zijn nu wel gedaan. Maaltijden bezorgen, dat doen we nu ook, maar niet iedereen die voor ons werkt heeft een rijbewijs. En al die mensen werken hier omdat ze een passie hebben voor het vak. Ongelooflijk dat dat al die tijd niet kan.”

“Misschien helpt die actie om de opening aan te kondigen ons ook wel aan extra aandacht, ja, dat zou kunnen. Ik keur het niet af, er is geen verschil tussen ondernemers die nu zeggen dat ze sowieso open gaan en degenen die dat niet doen. Het doet heel veel pijn als je ziet dat je levenswerk bedreigd wordt. Maar ieder kiest zijn eigen manier om daar aandacht voor te vragen.”

Johan de Vos gaat hoe dan ook open: ‘We doen dit niet om te rellen of zo’

“Op NPO Radio was de stelling van dag: het is logisch dat de horecaondernemers in opstand komen, en daar was 86 procent van de stemmers het mee eens. Dat geeft wel vertrouwen dat mensen snappen waarom we dit doen.”

Johan de Vos, eigenaar van café Boerke Verschuren in Breda, nam het initiatief voor de aankondiging van vele tientallen horecaondernemers dat ze op 17 januari hoe dan ook open gaan, ook als het kabinet dat niet wil. “Dat is niet om te rellen of zo, het kán gewoon niet anders.”

“We moeten samen uit de crisis komen, dat was steeds de boodschap van het kabinet. Maar van dat ‘samen’ merken wij niet veel. De horeca is, met de cultuur en de evenementensector, als enige al tijden dicht. Dan is het heel zuur als je ziet hoe druk het is in winkelstraten.”

“Toen ik vorige week minister Hugo de Jonge hoorde aankondigen dat de horeca misschien wel tot eind januari dicht moest blijven, was voor mij de maat vol. Volkomen respectloos, zo tussen neus en lippen door. En ja, als je een hond maar vaak genoeg slaat, dan gaat-ie wel bijten.”

“Of mijn zaak het redt? Dat hangt ervan af of er steun komt. Zes maanden wel uitgaven, maar geen inkomsten – het geld is nu wel op. En zolang de zaak stil staat, heb ik verder niets te doen, dus ben ik me maar gaan inzetten voor het algemeen belang in plaats van alleen voor mijn eigen café.”

