We lijken toch weer meer naar kantoor te gaan

Files staan er nauwelijks, maar rustig is het op de snelwegen ook niet echt. En hoewel er in de treinen volop ruimte is, zijn de stations lang niet zo uitgestorven als afgelopen voorjaar. Wie om zich heen kijkt, voelt het aan zijn theewater: thuiswerken mag de norm zijn, steeds vaker gaan we toch op pad. Een enquête van vakbond CNV bevestigt dat beeld.

Van de vakbondsleden die hun werk in principe vanuit huis kunnen doen, gaat ruim 40 procent toch in meer of mindere mate naar kantoor. In het merendeel van die gevallen - 27 procent van de ondervraagde thuiswerkers - is het de werkgever die daarom vraagt. Dat percentage ligt opvallend hoger dan bij een vergelijkbare peiling in oktober. Toen gaf 16 procent van de CNV’ers aan dat de baas hun toch vroeg naar kantoor te komen.

Dat verschil kan deels in de vraagstelling zitten, die in de vorige ledenpeiling iets afweek. Toch herkent CNV-voorzitter Piet Fortuin het beeld wel terug. “In oktober kwamen we uit een zomer waarin er iets meer kon. Inmiddels neemt de druk bij werkgevers ook toe. Er zijn bedrijven die via thuiswerken prima op de winkel kunnen passen. Maar naarmate het langer duurt, groeit de behoefte om toch iets af te spreken. Om de strategie te bepalen, om toch eens creatief te denken.”

Geen druk opleggen

Maar is dat per definitie slecht? “Ons advies is om écht zo veel mogelijk thuis te werken. En om in elk geval geen druk op werknemers te leggen om toch naar het werk te komen”, aldus Fortuin. Hoewel er in de enquête niet expliciet naar gevraagd wordt, geeft een enkeling zelf wel aan druk van de baas te ervaren. Daar staan echter ook geluiden tegenover van mensen die juist graag naar kantoor willen komen. ‘Bij ons slaat het door naar de andere kant’, luidt bijvoorbeeld een van de reacties. ‘Je mag eigenlijk helemaal niet naar kantoor, terwijl dat soms wel echt nodig of prettig is.’

Dat beeld herkennen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dan weer. “Vanuit onze achterban horen we dat werknemers steeds vaker een beroep doen op hun werkgever om toch naar het werk te mogen komen”, laat een woordvoerder weten. Hij heeft niet het idee dat werkgevers vaker een beroep op hun personeel doen om toch naar kantoor te komen. “Ons beeld is dat het bedrijfsleven, daar waar het kan, massaal thuiswerkt.”

Over de noodzaak daarvan verschillen de werkgevers in elk geval niet van mening met CNV. “Het is goed te begrijpen als mensen toch af en toe naar hun werk willen. Maar we moeten thuiswerken volhouden tot het virus meer onder controle is. Dat is het belang van ons allemaal. En zeker ook in het belang van bedrijven die zwaar van deze crisis en de huidige lockdown te lijden hebben.”

