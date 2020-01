We hebben een recordaantal werkende mensen, maar dat is geen reden voor feest

Er zijn voor het eerst negen miljoen mensen aan het werk in Nederland. ‘Mooi nieuws’, noemt minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid dat aantal. Het brengt de arbeidsparticipatie naar bijna 69 procent. Dat is het hoogste percentage in de afgelopen vijftig jaar, rekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit.

Toch zijn de cijfers geen reden om de vlag uit te hangen, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University. Aan het recordgetal zit volgens hem namelijk ook een schaduwzijde. “Ja, heel veel mensen hebben nu een baan en dat is mooi. Maar we vallen niet in de prijzen als we kijken naar hoe die banen eruitzien.”

Daarmee doelt hij met name op de uitkomsten van het dinsdag verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de toekomst van werk. “Als je de CBS-cijfers naast het rapport van de WRR legt, dan is de conclusie dubbel. Er zijn meer mensen met een baan en de economie doet het goed. Maar veel van die banen zijn van slechte kwaliteit.”

Als voorbeeld noemt hij de slechte arbeidsvoorwaarden voor mensen met een flexcontract, de toenemende werkdruk, de nog achterlopende positie van vrouwen en het stijgende aantal werkende armen: mensen die niet kunnen rondkomen met wat ze verdienen.

Eenmanszaak

Die groep is al sinds 1990 groot. In 2018 ging het om 180.000 mensen, 2,4 procent van alle werkenden volgens het CBS. De meeste werkende armen zijn zzp’ers die met hun eenmanszaak een slecht jaar draaien. Het Centraal Plan Bureau stelde in 2018 vast dat Nederland meer werkende armen telt dan Denemarken en België.

Volgens José Kager, woordvoerder van vakbond FNV, is het recordaantal werkende mensen een goede zaak. Ze is vooral te spreken over het feit dat steeds meer vrouwen de arbeidsmarkt betreden. Waar in 1969 nog 34 procent van de vrouwen een betaalde baan had is dat is nu ruim 64 procent. Mannen zijn juist iets minder gaan werken.

Kager sluit zich wel bij Wilthagen aan als het gaat over de kwaliteit van werk in ons land. “Je kunt wel veel werkende mensen hebben maar die moeten ook goed worden betaald, onder de juiste omstandigheden kunnen werken en tevreden zijn. Anders is het de vraag hoe lang dat aantal hoog blijft”, aldus de woordvoerder.

Met de toename van het aantal werkenden nam ook de werkloosheid in de laatste jaren verder af. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met 22.000 gedaald naar 302.000.

